Masumiyet dizisi 2. bölümü yayınlandı. Masumiyet dizisinde; sıradan bir annenin sıradan hayatı, kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişir ve doğrunun yanlışa, gerçeğin yalana karıştığı bir sürek avı başlar. Masumiyet 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

MASUMİYET 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— FOX (@FOXTurkiye) March 3, 2021

MASUMİYET 2. BÖLÜM ÖZETİ

İlker Ilgaz’ın kendi düğününde gözaltına alınmasıyla başlayan yeni süreç, yasak aşkın üzerindeki sır perdesini aralar. Üstü kapatılmış gerçekler ve görmezden gelinen yalanlar yavaş yavaş ortaya çıkarken, Bahar ve Hale çocukları uğruna karşı karşıya gelir. ‘Benim oğlum yapmaz’ sözünden dönmeyen Hale, İlker’in imajını kurtarmak için harekete geçer ve İrem’le, İlker’in cezaevinde evlenmelerine ön ayak olur.

Kızının gizlice evlenmesiyle deliye dönen Harun ise çoktan tarafını seçmiştir. İrem, babasının tüm çabasına rağmen, tamamen kayınvalidesinin kontrolüne geçer. Bahar, kızının yoğun bakımdan çıkmasını adalete sığınarak beklerken, Ilgaz’lar sayesinde sınırsız gücün nasıl bir şey olduğu gerçeğiyle de tanışmak üzeredir. Ela’nın gözünü açmasıyla nefesler tutulur ve dava süreci başlar. İlker’in savunma stratejisi ise son derece acımasızdır.