Masumiyet 7. son bölüm yayınlandı. Son bölümde; Hale, Harun ve Bahar buluşmasını, kendi hedeflerine yönelik bir planın parçası haline getirirken İrem tamamen Hale’nin kontrolüne geçer. Banu’nun yönlendirmesiyle hareket eden Timur ise Hale’nin Bahar’a karşı en büyük silahı olur. Masumiyet 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Masumiyet 7. son bölüm...

MASUMİYET 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— FOX (@FOXTurkiye) April 7, 2021

MASUMİYET 7. SON BÖLÜM ÖZETİ

Üzerine oynanan oyunlardan habersiz, evden kaçan kızının peşinde olan Bahar, Ela’nın nereye gittiğini anlayıp harekete geçer. Ela ise sığındığı eski yazlık evde hiç beklemediği bir anda karşısında İlker’i bulur. Aralarındaki büyük yüzleşme Ela’yı bir kez daha alt üst ederken, Bahar’ın attığı adım yüzleşmenin seyri değişir. Diğer yanda, İrem boşanma konusunda çark eder fakat İlker var gücüyle Ela’nın peşindedir. İrem, Hale’nin evliliğiyle ilgili telkinlerine rağmen soru işaretleri içindedir ve sorularının cevabı sadece Ela’dadır. Ilgazlar cephesinde her şey yolunda gidiyor gözükürken, Harun’un dengeleri değiştirecek gizli gündemleri vardır.