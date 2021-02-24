Masumiyet dizisi oyuncuları kimler? Masumiyet dizisi konusu nedir? Soruları izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Başrolünde başarılı isimlerin yer aldığı dizinin ilk bölüm fragmanı da heyecanı yükseltti. İşte Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın yer aldığı Masumiyet dizisi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

MASUMİYET DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

HÜLYA AVŞAR - HALE ILGAZ

MEHMET ASLANTUĞ - HARUN ORHUN

DENİZ ÇAKIR - BAHAR YÜKSEL

İLAYDA ALİŞAN - ELA YÜKSEL

SERKAY TÜTÜNCÜ - İLKER ILGAZ

DENİZ IŞIN - İREM ORHUN

SELEN UÇER - YELDA DEMİRCİ

TOLGA GÜLEÇ - TİMUR YÜKSEL

ASENA TUĞAL- BANU KAYA

ERTUĞRUL POSTOĞLU - İSMAİL ILGAZ

ALAYÇA GİDİŞOĞLU - NEVAL HANCI

KİMYA GÖKÇE AYTAÇ - ASU ILGAZ

GİZEM ERGÜN - EMEL YÜKSEL

ASENA KESKİNCİ - HANDE HANCI

OZAN KAYA OKTU - UMUT DEMİRCİ

RÜÇHAN ÇALIŞKUR - GÜLİZAR YÜKSEL

TÜR: DRAMA

YAPIM ŞİRKETİ: GOLD FİLM

YAPIMCI: FARUK TURGUT

YÖNETMEN: ÖMÜR ATAY

ÖYKÜ VE SENARYO: SIRMA YANIK

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Masumiyet dizisi çekimlerinin büyük bir kısmı İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan merhum iş insanı Sakıp Sabancı'nın villasında çekilecek.