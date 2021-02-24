Masumiyet dizisi oyuncuları kimler? Masumiyet dizisi konusu nedir? Soruları izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Başrolünde başarılı isimlerin yer aldığı dizinin ilk bölüm fragmanı da heyecanı yükseltti. İşte Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın yer aldığı Masumiyet dizisi ile ilgili merak edilenler haberimizde...
MASUMİYET DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
HÜLYA AVŞAR - HALE ILGAZ
MEHMET ASLANTUĞ - HARUN ORHUN
DENİZ ÇAKIR - BAHAR YÜKSEL
İLAYDA ALİŞAN - ELA YÜKSEL
SERKAY TÜTÜNCÜ - İLKER ILGAZ
DENİZ IŞIN - İREM ORHUN
SELEN UÇER - YELDA DEMİRCİ
TOLGA GÜLEÇ - TİMUR YÜKSEL
ASENA TUĞAL- BANU KAYA
ERTUĞRUL POSTOĞLU - İSMAİL ILGAZ
ALAYÇA GİDİŞOĞLU - NEVAL HANCI
KİMYA GÖKÇE AYTAÇ - ASU ILGAZ
GİZEM ERGÜN - EMEL YÜKSEL
ASENA KESKİNCİ - HANDE HANCI
OZAN KAYA OKTU - UMUT DEMİRCİ
RÜÇHAN ÇALIŞKUR - GÜLİZAR YÜKSEL
TÜR: DRAMA
YAPIM ŞİRKETİ: GOLD FİLM
YAPIMCI: FARUK TURGUT
YÖNETMEN: ÖMÜR ATAY
ÖYKÜ VE SENARYO: SIRMA YANIK
MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.
MASUMİYET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Masumiyet dizisi çekimlerinin büyük bir kısmı İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan merhum iş insanı Sakıp Sabancı'nın villasında çekilecek.
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