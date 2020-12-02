Masumlar Apartmanı 12. bölüme Gülben'in Esra'yı camdan itmesi damgasını vurdu. Reyting rekortmeni Masumlar Apartmanı yine izleyenleri ekrana kilitledi. Masumlar Apartmanı 12. bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye’nin ilk ve tek aşkı Naci yıllar sonra kapısına gelmiş, kanlı canlı karşısında durmaktadır. Ancak Hasibe’ nin gölgesi Safiye’ye rahat vermez, Naci’den uzak durması gerektiğini hatırlatır. Safiye yeniden alevlenmeye başlayan duygularını her zamanki gibi bastırmaya karar verir.

Han’ın içinde bulunduğu çıkmazlar çoğaldıkça ona destek olmaya çalışan İnci’yle aralarındaki bağ kuvvetlenir. Han Gülben’in Esat’a olan takıntısı yüzünden ciddi önlemler almaya karar verir. Gülben evdeki bu yeni kurallar içinde sıkışıp kalır. Onun için kurulan hapishaneden çıkmanın yollarını arar. Ev ahalisinin gözü üzerinde oldukça bu hiç kolay olmayacaktır. Son anda imdadına İnci yetişir, Gülben çıkış biletini bulur. Ancak yaptığı planın neye mal olacağının farkında değildir.

MASUMLAR APARTMANI 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Heyecan dolu 12. bölümün ardından dizinin takipçileri yeni bölümü merak etmeye başladı ancak Masumlar Apartmanı 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.