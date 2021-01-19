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Masumlar Apartmanı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 18. son bölüm...

TRT1'in her hafta ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Masumlar Apartmanı 18. yeni bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Sevilen dizide bu hafta İnci'nin birden ortadan kaybolması olay yarattı. Peki şimdiden merakla beklenen Masumlar Apartmanı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 18. son bölüm...

Masumlar Apartmanı'nda her yeni bölümde heyecan katlanarak artıyor. Peki ilgiyle izlenen dizide bu hafta neler oldu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, İnci’nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir haldedir. İnci’yi bulmak için çalmadığı kapı kalmaz ancak çabaları sonuçsuz kalır. Han’ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekmiştir.

Safiye ise Naci’nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenmenin yıkımı içindedir. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci’den gelen ihanet Safiye’nin yeniden içine kapanmasına sebep olur.

Naci’nin hastalığını öğrenen Gülru ise pes etmemeye kararlıdır. Naci’ye yaşama ümidi vermek için, hiç beklenmedik birinden yardım istemek de dahil, her yolu dener.

Han için ayrı, Safiye için ayrı endişelenen Gülben, ikisine de yardım etmek için kolları sıvar.

MASUMLAR APARTMANI 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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