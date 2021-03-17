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Masumlar Apartmanı 26. son bölüm izle: Masumlar Apartmanı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı her Salı akşamı TRT 1 ekranlarında diziseverlerle buluşuyor. Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Metin Coşkun'un yer aldığı, Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümleri Salı akşamları seyircilerle buluşuyor. Her bölümü ile seyirciyi ekrana bağlamayı başaran dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Masumlar Apartmanı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Masumlar Apartmanı 26. son bölüm izleme linki...

Masumlar Apartmanı 26. son bölüm izle: Masumlar Apartmanı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı 26. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Masumlar Apartmanı 26. bölümde; İnci, yaşadığı duygusal patlamanın ardından herkesi kaygılandıran davranışlar sergilemeye başlar. Gözü ne Han’ı ne de Memduh’la Ege’yi görür. İnci’nin kendine gelmesini sağlayan ise hiç umulmadık biri olur. Masumlar Apartmanı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 26. son bölüm izleme linki...

MASUMLAR APARTMANI 26. SON BÖLÜM İZLE

MASUMLAR APARTMANI 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MASUMLAR APARTMANI 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege’ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulunur. Safiye ise olanların ardından kendini temizliğe verir. Tam kendine gelirken yaşanan yeni bir kriz, eski korkularını canlandırır.

Gülben, hala Esat’la iyi geçen buluşmanın etkisindeyken ondan gelen bir sürprizle yeni hayallere dalar. Han, Naci’yi göndermek konusunda kararlıdır. Ancak yaptığı hamlenin sonuçları ağır olacaktır.

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