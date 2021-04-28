Masumlar Apartmanı 31. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Masumlar Apartmanı 30. bölümde; Han, olayların ardından daha sert önlemler almak zorunda kalır. Gülben ise Anıl’la yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışırken bir yandan da Han’ın Esat’ı ondan uzaklaştırmak için yaptığı şeyin ağırlığıyla ezilir ve radikal bir karar alır. Masumlar Apartmanı 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 31. son bölüm izleme linki...

MASUMLAR APARTMANI 31. SON BÖLÜM İZLE

MASUMLAR APARTMANI 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MASUMLAR APARTMANI 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Neriman, Gamze’yi üzmemek için Ege’yle ilişkilerini bir süre daha gizli tutmak ister fakat işler beklediği gibi gitmez. Safiye, ne yapsa Naci’yi aklından çıkaramaz ve yaşadığı hayal kırıklığını hiç beklenmedik birine anlatır.