Masumlar Apartmanı 32. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Masumlar Apartmanı 32. bölümde; Han, başındaki dertlerin hangi biriyle uğraşacağını bilemezken İnci’yle Barış arasındaki samimiyet karşısında çileden çıkar. Masumlar Apartmanı 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 32. son bölüm izleme linki...

MASUMLAR APARTMANI 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MASUMLAR APARTMANI 32. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hikmet isteme hazırlıkları için herkesi seferber eder ve sonunda tüm aile toplanıp Memduh’un evine giderler. İnci’nin yeni işinin kutlama yemeğini fırsat bilen Gülben ve Neriman ise farklı planlar yapar.

Ancak herkes dışardayken Hikmet’in gizlice yaptığı bir şey büyük bir krize yol açar. Bu kriz, Han’ın radikal bir karar almasıyla sonuçlanır. Han’ın emrivakisi, Safiye’yi delirme noktasına getirir. Naci ise tedavi konusunda Han’ın istediklerini yapacağını söyler. Ancak bir şartı vardır.