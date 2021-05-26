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Masumlar Apartmanı 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 35. son bölüm

Masumlar Apartmanı her Salı akşamı TRT 1 ekranlarında diziseverlerle buluşuyor. Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Metin Coşkun'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri sıkı bir şekilde takip ediliyor. Son bölümde Safiye, Naci'yi tedavi için ikna etmeye çalışıyor. Masumlar Apartmanı 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 35. son bölüm...

Masumlar Apartmanı 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 35. son bölüm

Masumlar Apartmanı 35. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Masumlar Apartmanı 35. bölümde; Safiye, bir yandan Naci’ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgular. Masumlar Apartmanı 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 35. son bölüm...

MASUMLAR APARTMANI 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MASUMLAR APARTMANI 35. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze gelir. Naci’nin gerçeği Safiye’ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündedir. Halbuki korktuğundan bile büyük bir tehlike onu beklemektedir. Üniversite yüzünden Neriman’la farklı şehirlerde yaşayacakları endişesi, Ege’ye ani bir adım attıracaktır.

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