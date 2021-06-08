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Masumlar Apartmanı Esat'ın annesi Şennur kimdir? Tülay Bursa kimdir, kaç yaşında?

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben, Esat'ı annesi Şennur Hanım ile tanışıyor. Şennur Hanım, Esat ile Gülben'in arasını bozuyor. Şennur Hanım'ı Tülay Bursa canlandırıyor. Tülay Bursa kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar..

Masumlar Apartmanı Esat'ın annesi Şennur kimdir? Tülay Bursa kimdir, kaç yaşında?

Masumlar Apartmanı dizisinde Şennur karakterine hayat veren Tülay Bursa, 1958 tarihinde dünyaya geldi. 1977 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ni bitiren sanatçı, oyuncu olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kadrosuna girdi.

TRT Çocuk Saati'nin bazı bölümlerini Tarık Ünlüoğlu ile beraber sundu. Seyirlik tiyatro oyunlarının yanı sıra, müzikal yapımlarda da rol alan sanatçı, kamera karşısına geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Tülay Bursa, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmaktadır.

Levent Ülgen'in eski eşi olan sanatçı, Sivil Toplum Kuruluşları'nın çalışmalarında aktif olarak görev almaktadır. Son olarak 2015 yılından beri TRT1'de yayınlanmaya başlanan Baba Candır adlı dizide Nermin karakterini canlandırmıştır.

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