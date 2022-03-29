Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Masumlar Apartmanı Safiye Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor!

Masumlar Apartmanı dizisinde Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Tansel Öngel ile başrolü paylaşan Ezgi Mola, dizide Safiye rolüne hayat veriyor. Oyunculuğuyla beğeni toplayan Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. İşte, Masumlar Apartmanı Safiye Instagram paylaşımları ve hayatı

  • 01
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Masumlar Apartmanı dizisinde Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Tansel Öngel ile başrolü paylaşan Ezgi Mola, dizide Safiye rolüne hayat veriyor. 
  • 02
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Oyunculuğuyla beğeni toplayan Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. 
  • 03
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    İşte, Masumlar Apartmanı Safiye Instagram paylaşımları ve hayatı
  • 04
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    EZGİ MOLA KİMDİR?

    Ezgi Mola 29 Mart 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 
  • 05
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Tam adı Mercan Ezgi Mola olan güzel oyuncu İstanbul’da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi’nde eğitimini tamamladı. 
  • 06
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. 
  • 07
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni bölüm birincisi olarak tamamladı.
  • 08
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. 
  • 09
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel’den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. 
  • 10
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Yine Aydoğan Temel’in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.
  • 11
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı.
  • 12
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

     2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. 
  • 13
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. 
  • 14
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.
  • 15
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı. 
  • 16
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    2013 yılında Patos cips ve Defacto reklamlarında yer almıştır. 
  • 17
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Ocak 2015'ten itibaren Procter & Gamble firmasına ait Ipana diş macununun reklamlarında rol almaya başlamıştır.
  • 18
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Televizyonda Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programında Tolga Çevik ile birlikte rol aldı. Şimdilerde Masumlar Apartmanı isimli dizide Safiye karakterine hayat vermektedir.
  • 19
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    FİLMLERİ

    Organize İşler Sazan Sarmalı (2019) - Lerzan Berrak

    Aydede (2018) - Rabia
  • 20
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Lady Winsley'i Kim Öldürdü (2018) - Arzu

    Maide'nin Altın Günü (2017) - Maide / Melike

    Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016) - Efsun Özçim
  • 21
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Kocan Kadar Konuş (2015) - Efsun Özçim

    Patron Mutlu Son İstiyor (2013) - Eylül Neimoğlu

    Soğuk (2013) - Boncuk
  • 22
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013)

    Celal ile Ceren (2013) - Ceren

    Pazarları Hiç Sevmem (2012)
  • 23
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Dedemin İnsanları (2011) - Fatma

    Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011) - Jülide
  • 24
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Veda (2010) - Latife Hanım

    Hayatımın Kadınısın (2006) - Ahu

    Organize İşler (2005) - Berrak
  • 25
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    DİZİLERİ

    Masumlar Apartmanı (2020) - Safiye Derenoğlu

    Jet Sosyete (2020) - İpek (konuk oyuncu - 51. bölüm)
  • 26
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2020)

    Kötü Yol (2012) - Leman Aksular

    Yalan Dünya (2012) - Şenay (konuk oyuncu - 17. Bölüm)
  • 27
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Bir Ömür Yetmez (2011) - Hazal Sertel

    Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010) - Ayşe

    Canım Ailem (2008-2010) - Feride Yalçın
  • 28
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Sınıf (2008) - Esra

    Kolay Gelsin (2008) - Kezo

    Senden Başka (2007) - Hayriye
  • 29
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Hırsız Polis (2005-2006) - Gülay

    Görünmez Adam (2004)

    Sevinçli Haller (2004)
  • 30
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Sultan Makamı (2003) - Seda

    Unutma Beni (2002) - Seda

    Karate Can (2000)
  • 31
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    SAHNE GÖSTERİLERİ

    Alice Müzikali (2019-günümüz) / Zorlu PSM

    Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2015)
  • 32
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Vur/Yağmala/Yeniden (2008-2009) - Murat Daltaban / DOT

    Hisseli Harikalar Kumpanyası (2007) - Haldun Dormen / BKM

    Sizinkiler (2005) - Caner Alkaya / BKM
  • 33
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Artiz Mektebi (2005) - Müjdat Gezen MSM

    Salak Oğlum (2004) - Müjdat Gezen / MSM

    Karmakarışık (2004) - Haldun Dormen / MSM
  • 34
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Yalancı (2003) - İlker Ayrık / MSM

    Adalet Pantolonun Kemeridir (2003) - Müjdat Gezen / MSM

    Çürük Elma (1998-1999) - Aydoğan Temel / ATT
  • 35
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 36
    Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.