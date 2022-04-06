Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı, gerçek bir hayat hikayesinden esinlenilerek hazırlandı. Senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun yaptığı dizinin yeni bölümleri her salı akşamı ekranlara geliyor. İşte Masumlar Apartmanı dizisi 65. son bölüm izleme linki...

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!

Masumlar Apartmanı 65. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Aşağıdaki linki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/masumlar-apartmani/masumlar-apartmani-65-bolum-8454731

MASUMLAR APARTMANI 65. BÖLÜM ÖZETİ

Gülben’i hastaneye götüren Esat, doktorun söylediklerinin ardından karısını bir süre apartmandan uzaklaştırmak ister. Fakat Gülben ablasına yakın olmakta kararlıdır. İkisi de geri adım atmayınca, Gülben fevri bir karar verir. Safiye ise her şeyden habersiz, ailesiyle yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken, öğrendiği bir şey onu yeniden bir krizin eşiğine getirir.

Memduh’un Ege’den gizlediği önemli bir sıkıntısı vardır. Bu konuda Esra ve Naci’den destek alır. İkisi, Memduh için sık sık bir araya gelmeye başlar ancak bu durum, başka problemlere yol açacaktır. Artık Naci’nin, Safiye’nin karşısına dikilip yüzleşmekten başka çaresi yoktur. Ceylan ise Han’ın kaçış manevralarını ustalıkla bertaraf ederek sonunda onu çift terapisine götürür.