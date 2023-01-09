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HABERTURK.COM

Dünyada en çok çay tüketen ülkelerden biri olan Japonya’da çay için özel seremoniler gerçekleştirilmektedir. Japon kültürüne ait olan ve tüm dünyada yoğun olarak kullanılan matcha çayı toz halde olan yeşil renge sahip bir çaydır. Sağlık için faydalı olan matcha çayı nelere iyi gelir? sorusu da son dönemlerde en sık sorulan konular arasında yer alır. İşte matcha çayı yararları ve daha fazlası.

Matcha Çayı Faydaları

Japon kültüründe önemli bir yere ait olan matcha çayı günümüzde tatlılarda ve içeceklerde de sıklıkla kullanılır. Matcha çayı ne işe yarar soruları günümüzde merak konusu olmaya devam etmektedir. Matcha çayının faydaları şunlardır:

Matcha çayının içeriğinde antioksidan oranı oldukça yüksektir. Bu yüzden serbest radikallere karşı koruma sağlar.

İltihap oluşumunu engeller.

Yaşlanmayı geciktirir.

Metabolizmanın daha hızlı ve düzenli çalışmasını sağlar.

Spordan önce matcha çayı içmenin hızlı kalori yakımına yardımcı olduğu bilinmektedir.

Klorofil içeriği bulunan matcha çayının vücutta kanı temizleyici özelliği olduğu ifade edilmektedir.

Hafızayı güçlendirirken, daha hızlı konstantrasyon sağlamanıza yardımcı olur.

Matcha Çayı Zararları

Matcha çayının sağlık için birçok alanda faydası bulunsa da fazla tüketildiğinde zarar verebilir. Bu yüzden matcha çayının günlük tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Matcha çayı için gün içinde tüketilmesi önerilen miktar en fazla iki fincandır. Aksi halde fazla tüketimden dolayı baş ağrısı, aşırı gergin ve sinirli olma hali, göğüs bölgesinde yanma, mide bulantısı, kabızlık, ishal ve baş dönmesi gibi problemler yaşanacaktır.

Matcha Çayı Cilde Faydaları

Matcha çayının cilt sağlığına iyi gelip gelmediği de merak konusudur. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan ve içerisinde klorofil maddesi bulunan matcha çayının cilt hücrelerini yenilediği bilinmektedir. Bu yüzden düzeli bir matcha çayı tüketimi ile cilt sağlığınızı da dengeleyebilirsiniz. Matcha çayı aynı zamanda yaşlanmayı geciktirici bir özelliğe de sahiptir. Bunun yanı sıra matcha çayı cilt maskesi olarak da kullanılmaktadır. Matcha çayı maskesi bal ile karıştırılarak kullanılır. Balın içeriğindeki bileşenler ve matcha çayının bileşenleri cilt sağlığı üzerinde olumlu bir etki bırakmaktadır. Ancak matcha çayı maskesinde maskeyi cildinizde tutma sürenize dikkat etmelisiniz. Macun kıvamına getirdiğiniz matcha çayını yüzünüze sürdükten sonra 15 dakika bekletmelisiniz. Ardından ıslak bir havlu ile cildi yumuşak bir şekilde silmelisiniz. Bu maskeyi hafta iki kez gerçekleştirebilirsiniz.

Matcha Çayı Zayıflatır Mı?

Matcha çayının direkt olarak zayıflattığı doğru bir bilgi değildir. Ancak matcha çayının içeriğinde bulunan kafein miktarı diğer çaylara oranla 5 kat daha fazladır. Ancak bu kafein vücuda faydalı bir içeriğe sahiptir. Bu yüzden matcha çayı içerisindeki kafein oranı metabolizmanın daha hızlı çalışmasına ve daha hızlı kalori yakılmasına yardımcı olur.

Kilo vermek ya da formda kalmak isteyen kişilerin spordan önce matcha çayı içmesi önerilir. Spordan önce içilen matcha çayının kalori yakımını daha da hızlandıracağı bilinmektedir. Matcha çayı kilo vermede takviye bir doğal ürün olarak rahatlıkla kullanılabilir.