'Matrix' ve 'Joker' gibi ünlü filmlerin yapımcısı Village Roadshow'dan iflas başvurusu

'Matrix', 'Ocean's Eleven' ve 'Joker' gibi ünlü filmlerin yapımcısı Village Roadshow Entertainment Group, iflas başvurusu yaptı. Wall Street Journal Gazetesi'nin haberine göre, Village Roadshow, Warner Bros ile girdiği rekabetin ve bağımsız film sektörünün ilerleyişinin, mali durumunu kötü etkilediğini duyurdu.

'Matrix'

İflas başvurusunda bulunan Village Roadshow Entertainment Group, bu kapsamda film kütüphanesini, 65 milyon dolara Content Partners'a satacağını kaydetti.

'Joker'

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Kurulduğu 1997'den bu yana 'Matrix', 'Ocean's Eleven' ve 'Joker' gibi toplam hasılatları onlarca milyar dolar olan 100'den fazla filmin yapımcılığını üstlenen şirketin 390 milyon dolar borcu bulunuyor.

'Ocean's Eleven'

Village Roadshow, 89 filmin prodüksiyonu, finansmanı ve mülkiyeti konusunda Warner Bros ile beraber çalıştı. 2022’de iki şirket arasındaki ortaklığın bozulması üzerine Village Roadshow mali sorunlar yaşamaya başladı.