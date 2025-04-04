Mats Hummels'tan emeklilik kararı!

Almanya'dan ayrılığı sonrası İtalya ekibi Roma'nın yolunu tutan Mats Hummels, sezon sonu futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı.

"TEŞEKKÜR" MESAJI

36 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Roma, Dortmund, Bayern ve Almanya Milli Takımı'nı etiketleyerek "Danke, Grazie, Thank you" notunu düştü.

Kariyeri boyunca 797 resmi maçta mücadele eden Hummels, 65 gol ve 39 asist yaptı. Toplam 15 kez de kupa kazandı.

Yıldız oyuncu, sezon başında ve devre arası transfer döneminde Beşiktaş ile anılmıştı.