Matt Damon: Gördüğüm en güzel yerlerden biri - Magazin haberleri

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'The Last Duel'in çekimleri için bir süredir İrlanda'da olan 49 yaşındaki Amerikalı oyuncu Matt Damon, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle önlem amaçlı karantina altına alındı.

Damon, bu süreçte eşi ve dört çocuğu ile birlikte Dublin'de, Dalkey adlı bir sahil kasabasında kalmaya başladı. Daha önce hiç bu kadar güzel bir yerde bulunmadığını açıklayan Matt Damon, bir radyo röportajında Dalkey için şu ifadeleri kullandı:

Şimdiye kadar gördüğüm en güzel yerlerden biri ve inanılmaz.

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle beraber deniz ürünleri restoranına giden Matt Damon, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen bir çalışanı kırmamıştı.

Hayranı, o kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak, oyuncuya teşekkürlerini sunmuştu.

Matt Damon'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı The Last Duel filmi bir tarih romanından uyarlandı. Filmde aynı zamanda Ben Affleck ve Adam Driver’da yer alıyor.

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