Matt Richardson, Türkiye'ye geliyor

BKM Organizasyonu ve Maximum Kart ana sponsorluğunda şehre kahkahayı getiren İstanbul Komedi Festivali, çok ödüllü İngiliz genç komedyen Matt Richardson’ı 29 Kasım Çarşamba akşamı Maximum Uniq Box’ta Türk seyircisi buluşturacak.

Birleşik Krallık'taki en iyi komedi kulübü komedyenlerinden biri olan Matt Richardson, yurt dışında sayısız kez sahneye çıktı. Bir dönem - gerçek tutkusu olan komediye odaklanmak için ayrılmadan bir süre önce - üç yıl boyunca Virgin Radyo'da drive time saatinde program yaptı. Genç komedyen, radyo programı ile kendisini Birleşik Krallık'ın en heyecan verici genç sunucularından biri olarak da kanıtladı.