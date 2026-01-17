Matthew McConaughey’den, yapay zekâya karşı marka kalkanı

Oscarlı oyuncu Matthew McConaughey, izinsiz yapay zekâ taklitleriyle mücadelede alışılmadık bir hukuki yola başvurdu; McConaughey, kendisini bir ticari marka olarak tescil ettirdi.

ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO), Matthew McConaughey’nin sesini, gülümsemesini ve kendine has tavırlarını içeren 8 farklı marka başvurusunu onayladı. Bu hamleyle ünlü oyuncu, sadece ismini değil, bizzat varlığını hukuki bir mülkiyet haline getiriyor.

Matthew McConaughey, konuyla ilgili yaptığı açıklamada dijital çağda mülkiyetin sınırlarını net çizmek istediğini vurguladı: Ekibimle birlikte, sesimin ya da görüntümün ancak benim onayım ve imzamla kullanılmasını istiyoruz. Yapay zekâ çağında rıza ve atfın standart olmasını hedefliyoruz.

HUKUKİ BİR CAYDIRICILIK Oyuncunun avukatı Jonathan Pollack, bu yöntemin yapay zekâ suistimallerini daha en başından durdurabilecek veya davaları doğrudan federal mahkemeye taşıyabilecek güçlü bir araç olduğunu belirtiyor. Henüz McConaughey’nin görüntüsünün manipüle edildiği somut bir vaka olmasa da, bu hamle önleyici bir saldırı niteliği taşıyor.

HOLLYWOOD'UN VAROLUŞSAL MÜCADELESİ

Tom Hanks ve Taylor Swift gibi isimlerin de mağdur olduğu 'Deepfake' ve sahte ses kayıtları, sektörün en büyük korkusu haline gelmiş durumda. Matthew McConaughey’nin diğer avukatı Kevin Yorn; Scarlett Johansson ve Zoe Saldaña gibi isimleri de temsil ediyor. Yorn, bu yöntemin mahkemede nasıl bir sonuç vereceğinin henüz belirsiz olduğunu ancak denemek zorunda olduklarını ifade ediyor.