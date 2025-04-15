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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden zanlı adliyede! | Son dakika haberleri

        Mezarı tahrip eden zanlı adliyede!

        İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden zanlı adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:07 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:07
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        Mezarı tahrip eden zanlı adliyede!
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        Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

        AA'da yer alan habere göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurduğu 67 yaşındaki D.A'nın, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheli D.A, sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

        NE OLMUŞTU?

        Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

        Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı

        Hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybeden Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarına da zarar verilmişti.

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        #Mattia Ahmet Minguzzi
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