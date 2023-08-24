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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi durdurulamıyor! Sırrını paylaştı! - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda Norveç ekibi Molde'yi deplasmanda 3-2 yenerken sarı-kırmızılıları sırtlayan isim Mauro Icardi oldu. Bir gol bir asist ile yıldızlaşan Arjantinli golcü kariyerinde ikinci kez 'dalya' derken maçın ardından sırrını da paylaştı!

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 14:38 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:38
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        Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kulüpler düzeyinde 200 kez fileleri havalandırarak önemli bir başarı yakaladı.

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        Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç temsilcisi Molde'yi deplasmanda 3-2 yendiği maçta takımının ilk golünü atan Icardi, kulüp kariyerinde 200. golüne ulaşarak ikinci kez "Dalya" dedi.

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        1 gol ve 1 asistle maça damga vuran Icardi, "Güzel bir gol attım ama asist de çok keyifliydi. Baktım kaleci öne çıktı, Midstjö'ye attım ve kazandık. Hepimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Evimizdeki maça da kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.

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        Taraftara teşekkür eden Arjantinli futbolcu "Galatasaray taraftarları çok seviyorum. Çok iyi takımlarda, çok iyi taraftarların önünde oynadım. Dünyadaki en iyi taraftarlardan biri bizim taraftarımız. Onlar da bana sevgiyle yaklaşıyor. Evimizde, deplasmanda hep yanımızdalar. Ben de onların sevgisinin karşılığı olarak sürekli goller atmak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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        SIRRINI AÇIKLADI

        Mauro Icardi, tek vuruşlardaki ustalığıyla ilgili sırrını da açıklarken "Golü bazen tek dokunuşla, bazen kontrolle atabiliyorum. Bu bir içgüdü. Yunus çok güzel bir pas attı ve ben de bunu ancak tek vuruşla atabilirim dedim" sözlerini kullandı.

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        ICARDI'NİN KARİYERİ

        Arjantin'in Rosario kentinde 1993 yılında dünyaya gelen Icardi, genç yaşta Avrupa'ya geldi. Kanarya Adaları takımı Vecindario'nun altyapısında başlayan kariyerinde kısa sürede dikkatleri çeken Icardi, Barcelona altyapısına transfer oldu.

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        Katalan ekibinde A takıma çıkmadan İtalya'nın Sampdoria takımına geçen genç Arjantinli, burada A takıma yükseldi. Avrupa'nın en iyi santrforlarından biri haline dönüşen Mauro Icardi, sonrasında Inter ve Paris Saint-Germain'de top koşturdu.

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        Geçen sezon yolu Türkiye'de Galatasaray ile kesişen yıldız futbolcu, kulüp takımlarında 200. kez fileleri havalandırarak önemli bir istatistiğe imza attı.

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        SAMPDORIA'DA PARLADI

        A takım kariyerinin ilk maçına Sampdoria'da 2012'de çıkan Icardi, İtalyan temsilcisinin formasıyla 11 gol sevinci yaşadı.

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        Sampdoria ile Serie A'da 31 maçta 10 gol atan Icardi, Serie B'de ise 2 karşılaşmada 1 kez fileleri havalandırdı.

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        INTER İLE GOL KRALLIKLARI

        Sampdoria'daki çıkışının ardından İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter'in yolunu tutan Mauro Icardi, adını dünyadaki elit santrforları arasına yazdırdı.

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        Inter'de 6 sezonda tüm kulvarlarda 219 resmi maça çıkan Arjantinli golcü, 124 kez skor tabelasını değiştirdi. İtalya Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 22, 2017-2018 sezonunda ise 29 gol kaydeden Icardi, gol kralı unvanlarını aldı.

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        FRANSA'DA 38 GOL

        Mauro Icardi, Türkiye'den önceki son durağı olan Fransa'da 38 kez fileleri havalandırdı.

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        Özel hayatında yaşadıkları ve Inter'de taraftarlarla sorunları nedeniyle yol ayrımına gelen Icardi, 2019'da Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına transfer oldu.

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        Burada 3 sezonda 92 resmi müsabakada boy gösteren Icardi, 38 kez rakip fileleri sarstı.

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        TÜRKİYE'YE DAMGA VURDU

        Paris'ten sonra yolu İstanbul'a düşen Icardi, 2. sezonunun başında şimdiden kulüp efsaneleri arasına girdi.

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        Sarı-kırmızılı takımda adeta yeniden doğan Icardi, 31 resmi maçta attığı 27 golle futbol camiasının büyük beğenisini topladı.

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        Son olarak Norveç temsilcisi Molde ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında tabelayı değiştiren Arjantinli yıldız, kulüp kariyerindeki 200. golünü kaydetmiş oldu.

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