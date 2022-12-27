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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra yeni aşkı belli oldu

Arjantinli yıldızın sansasyonel özel hayatı, yeniden gündemde... Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra yeni aşkı belli oldu. Icardi'nin, Arjantinli oyuncu ve model olan Floppy Tesouro'ya tutkulu bir şekilde bağlandığı belirtildi. İşte detaylar

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  • Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra yeni aşkı belli oldu - Floppy Tesouro'ya tutkulu bir şekilde bağlandı - GS haberleri

    Mauro Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı sansasyonel aşkın ardından yeni bir ilişki ile yeniden gündeme geliyor.
  • Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra yeni aşkı belli oldu - Floppy Tesouro'ya tutkulu bir şekilde bağlandı - GS haberleri

    Arjantinli forvet, kısa süre önce eşi Wanda Nara ile aralarının bozulmasının ardından ayrıldıklarını açıklamıştı.
  • Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra yeni aşkı belli oldu - Floppy Tesouro'ya tutkulu bir şekilde bağlandı - GS haberleri

    Daha sonra Wanda'ya olan aşkı için savaşacağını söylemiş ve barışmak için büyük bir gayret göstermişti. 
  • Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra yeni aşkı belli oldu - Floppy Tesouro'ya tutkulu bir şekilde bağlandı - GS haberleri

    İkili, bir süre sonra yeniden bir araya gelmişti, ancak barışmadıklarını ve çocukları için hep dost kalacaklarının altını çizmişlerdi. 
  • Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra yeni aşkı belli oldu - Floppy Tesouro'ya tutkulu bir şekilde bağlandı - GS haberleri

    Bu olayların ardından Icardi, Wanda Nara ile yeniden bir araya gelemeyeceğini anladı ve gönlünü başka bir güzele kaptırdı. 
  • Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra yeni aşkı belli oldu - Floppy Tesouro'ya tutkulu bir şekilde bağlandı - GS haberleri

    Arjantin'de La Nacion gazetesi; Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir ilişkiye başladığını açıkladı. 
  • Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra yeni aşkı belli oldu - Floppy Tesouro'ya tutkulu bir şekilde bağlandı - GS haberleri

    Icardi'nin, Arjantin'de olduğu süreçte arkadaşlarıyla buluştuğu ve yeni bir aşka yelken açtığı duyuruldu.
  • Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra yeni aşkı belli oldu - Floppy Tesouro'ya tutkulu bir şekilde bağlandı - GS haberleri

    Mauro Icardi'nin, Arjantinli oyuncu ve model olan Floppy Tesouro'ya tutkulu bir şekilde bağlandığı belirtildi.
  • Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra yeni aşkı belli oldu - Floppy Tesouro'ya tutkulu bir şekilde bağlandı - GS haberleri

    Tesouro, Icardi'nin arkadaşlarıyla beraber çektiği fotoğraflarda dikkat çekici bir yakınlıktaydı ve görüntülerin, her şeyi anlattığı vurgulandı.
  • Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra yeni aşkı belli oldu - Floppy Tesouro'ya tutkulu bir şekilde bağlandı - GS haberleri

    Ve ikili, kısa süre önce sosyal medya üzerinden birbirlerini takip etmeye başladılar ve karşılıklı olarak fotoğraflarını beğendiler. 
  • Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra yeni aşkı belli oldu - Floppy Tesouro'ya tutkulu bir şekilde bağlandı - GS haberleri

    Şu anda, bu ilişkinin net olarak kanıtlanmadığı ortada, ancak ilerleyen günlerde bütün düğümlerin bir bir çözümleneceğini görmek mümkün...
  • Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra yeni aşkı belli oldu - Floppy Tesouro'ya tutkulu bir şekilde bağlandı - GS haberleri

    İşte Icardi'nin aşk yaşadığı iddia edilen Arjantinli model Floppy Tesouro...
  • Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra yeni aşkı belli oldu - Floppy Tesouro'ya tutkulu bir şekilde bağlandı - GS haberleri
  • Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra yeni aşkı belli oldu - Floppy Tesouro'ya tutkulu bir şekilde bağlandı - GS haberleri
  • Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra yeni aşkı belli oldu - Floppy Tesouro'ya tutkulu bir şekilde bağlandı - GS haberleri
  • Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra yeni aşkı belli oldu - Floppy Tesouro'ya tutkulu bir şekilde bağlandı - GS haberleri
  • Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra yeni aşkı belli oldu - Floppy Tesouro'ya tutkulu bir şekilde bağlandı - GS haberleri
  • Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra yeni aşkı belli oldu - Floppy Tesouro'ya tutkulu bir şekilde bağlandı - GS haberleri
  • Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra yeni aşkı belli oldu - Floppy Tesouro'ya tutkulu bir şekilde bağlandı - GS haberleri
  • Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra yeni aşkı belli oldu - Floppy Tesouro'ya tutkulu bir şekilde bağlandı - GS haberleri

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