Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın yeni evi gündeme oturdu!
Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri İstanbul ve Galatasaray'da mutlu olduğu için reddeden ve sarı-kırmızılı kulüp ile üç yıllık sözleşme imzalayan Mauro Icardi, rezidanstan çıkarak villaya taşındı. Arjantinli golcünün yeni yuvası da gündeme oturdu
Geçen sezon geldiği Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan ve Fransa günlerinden sonra adeta yeniden doğan Mauro Icardi, rezidanstan çıkıp villaya taşındı.
Sarı-kırmızılı kulüp ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Mauro Icardi'nin yeni yuvası da gündeme oturdu.
Arjantinli golcünün eşi Wanda Nara, 'İstanbul'daki evimiz' notuyla yeni yuvalarını tanıtırken detaylar da ortaya çıktı.
Göktürk'te bir lüks villaya taşınan Icardi'nin evinin aylık kirasının 30 bin Euro olduğu öğrenildi.
Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddederek Galatasaray'a 6 milyon Euro yıllık ücretle imza atan Arjantinli golcünün evinin kirasının kulüp tarafından karşılandığı da kaydedildi.