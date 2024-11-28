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        Haberler Bilgi Ekonomi Mavi dolar beyaz dolar nedir, aralarındaki fark ne, neden sadece mavi dolar kabul ediliyor?

        Mavi dolar ve beyaz dolar nedir, farkları nelerdir? Döviz büroları neden mavi doları kabul ediyor?

        Türkiye'yi sarsan sahte dolar skandalında anbean detaylar ortaya çıkıyor. Makinelerin bile gerçeğini ayırt edemediği sahte dolarlar piyasada dönmeye devam ederken döviz büroları ve bankalar 50 ve 100 doları kabul etmeyi bıraksa da mavi dolar kabul ediliyor. Peki, mavi ve beyaz dolar nedir, aralarındaki fark nedir, döviz büroları neden yalnızca mavi doları kabul ediyor? İşte, yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 13:45 Güncelleme: 28.11.2024 - 13:48
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        Mavi ve beyaz dolar nedir, farkı ne?
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        Türkiye'nin gündemine oturan sahte dolar skandalında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Piyasaya sürülen sahte dolarlar döviz büroları ve bankalardaki makineler tarafından gerçeğinden ayırt edilemiyor.

        PİYASAYA SOKULAN SAHTE DOLAR 600 MİLYON DOLARI AŞMIŞ OLABİLİR

        Bankalar ve döviz büroları yaşanan bu olaylar üzerine fiziki dolar alım-satımını neredeyse tamamen durdururken ilk başta piyasaya sokulan sahte dolarların 600 milyon doları bulabileceği tahmin edilmişti. Ancak kaynaklar bu tutarın milyar doları aşabileceğine işaret etti. Sahte para tartışmaları nedeniyle döviz büroları ve bankalarda yüklü miktarlardaki döviz alım satımları durma noktasına geldi.

        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı

        50 VE 100 DOLARLIK BANKNOTLAR KABUL EDİLMİYOR

        Pek çok banka ve döviz bürosu 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmese de gerçeğinden makinelerin bile ayırt edemediği sahte dolarlar piyasada dönmeye devam ediyor.

        SAHTE BANKNOTLAR NEREDEN GELİYOR?

        Kaynaklar dün HABERTÜRK'e toplam değerinin milyar doları aştığı düşünülen sahte dolarların ilk olarak Güneydoğu sınırından Türkiye'ye giriş yaptığını belirtmişti. Ancak son günlerde ele geçirilen dolarların bir kısmının da Bulgaristan'dan ülkeye sokulduğu anlaşıldı.

        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası

        BAKIRKÖY'DE SAHTE BANKNOT YAKALANDI

        Son olarak Bakırköy'de bir döviz bürosuna getirilen sahte bir 100 dolarlık bir banknot, makineler tarafından tespit edilemedi. Ancak döviz bürosundaki çalışanların tecrübesi sayesinde elle yapılan inceleme sonucu banknotun sahte olduğu anlaşıldı.

        Sahte banknotu getiren kişinin düşük miktarda bir para bozdurmaya çalışması sebebiyle kendisinin de mağdur olduğu düşünülüyor.

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        Ele geçirilen 100 dolarlık sahte banknotun görüntüsüne HABERTÜRK ulaştı.

        DÖVİZ BÜROLARINDA SADECE MAVİ DOLAR KABUL EDİLİYOR

        Son günlerde döviz bürolarına giden vatandaşlar büroların sadece 'mavi dolar' kabul ettiğini belirtiyor. Peki mavi ve beyaz dolarla tam olarak ne kastediliyor?

        İşte o sahte 100 dolar
        İşte o sahte 100 dolar

        BEYAZ DOLAR NEDİR?

        Bakırköy'deki örnekte görüldüğü gibi gerçeğinden ayırt edilemeyen sahte dolarlar 1999 yılı tasarımlı 100 dolarlık banknotların sahtesi. Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi uzun yıllar dolaşımda en çok yer alan 100 dolarlık banknotlar bu 'beyaz' dolarlardı.

        MAVİ DOLAR NEDİR?

        2009'dan itibaren ise aşağıda gördüğünüz mavi şeritli ve hafif mavi tonunun yer aldığı dolarlar basılmaya başlandı. Şu anda gerçeğinden ayırt edilemeyen sahte dolarlar arasında henüz 'mavi' dolara rastlanmadı. Dolayısıyla işlemlerini tamamen durdurmak istemeyen döviz büroları 'mavi' dolar şartı öne sürüyor.

        TCMB ve TBB'den 'sahte döviz' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte döviz' açıklaması

        PARA SAYMA MAKİNELERİNİN YAZILIM GÜNCELLEMESİ NEDEN 1 HAFTA SÜRÜYOR?

        Piyasada döviz trafiği durdu. Uzmanlar para sayma makinelerinin güncelleneceğini ve bu güncellemenin bir haftada 10 gün sürebileceğini söyledi. Peki, yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?

        Büyük döviz büroları, yüksek hacimli döviz ticareti yapan işletmeler ve bankalar Kisan, Glory ve Ribao gibi markaları kullanıyor.

        Hitachi, Jetcom, Kisan gibi markaların distribütörlüğünü yapan Teknosel'in Satış Müdürü Ali Metin," Sahte dolarlarla ilgili datalar yurt dışında üreticiye gönderiliyor. Burada üreticiler o datalara göre yazılım yapıyor. Daha sonra bu yazılım makinelere yükleniyor. Bu süreçte bir haftayı bulabilir" dedi.

        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
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