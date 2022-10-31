Cep telefonunuz yüzünüze bunu yapabilir! 0:00 / 0:00

Mavi ışık, güneş ışığında bulunan görünür ışık spektrumunun ( 380 - 500 nanometre) bir kısmı olarak tanımlanıyor. Bu ışık aynı zamanda iç mekan aydınlatması, bilgisayar ekranları ve akıllı telefonlar gibi yaygın elektronik cihazlar tarafından da yayılıyor. Mavi ışığın UV ışığından daha derine nüfus ettiği düşünülse de yapılan çalışmalar cilt kanserinin gelişimiyle ilişkili olmadığını gösteriyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Makbule Dündar, “Maruz kaldığımız mavi ışığın çoğu güneşten gelir. Cihazların yaydığı mavi ışığın miktarı güneş tarafından yayılanın sadece küçük bir kısmını oluşturur. Covid -19 pandemisiyle yaşamımıza giren karantina günleri bilgisayar ve cep telefonlarıyla geçirdiğimiz zamanın artmasına neden oldu. Bu da elektronik cihazların cilt yaşlanmasını ve lekelenmeyi artırıp artırmadığı sorusunu gündeme getirdi” diyor. Bu konunun doğru olup olmadığı ve bilimsel gerçekliğinin bulunup bulunmadığı henüz net olmasa da konuyla ilgili farkındalık önemli bulunuyor.

HORMON ÜRETİMİNİ VE UYKU KALİTESİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Bilim insanları güneşten ve cihazlardan gelen mavi ışığın göz yorgunluğu ve göz kuruluğuna neden olup katarakt ve yaşa bağlı makula dejenerasyonunu hızlandırabileceğini söylüyor. Bazı çalışmalarda, hormon üretimini ve uyku kalitesini bile olumsuz yönde etkileyecek bir dengesizlik yaratabileceği belirtiliyor.

MAVİ IŞIK YÜZDE LEKELENME YAPABİLİR Mİ?

Dr. Makbule Dündar, “Şu an için mavi ışığın cilt üzerine etkileriyle ilgili yeterli bilimsel çalışma mevcut olmasa da ön çalışmalar bazı ipuçları içeriyor” diyerek devam ediyor; “Mavi ışığın cilde nüfus etmesinin reaktif oksijen türlerine neden olup bunun DNA hasarına, kolajen ve elastin liflerde hasarlanmaya yol açabileceği üzerinde durulan konular arasında yer almaya başladı. Covid-19 sürecinde beyaz yakalı çalışanlar evlerinde ekran önünde çok uzun süre geçirir oldu. Kişisel gözlemim, bu kişilerin dış ortama çıkmamalarına ve güneşe maruz kalmamalarına rağmen yüzlerindeki lekeler ile eski koyu renk lekelerinde artış olduğu yönünde. Bunun ekranlardan yayılan mavi ışığa bağlı olabileceğini düşünüyorum. Mavi ışık ciltte pigmentasyonda artış, şişme, kızarma, erken kırışma gibi değişikliklere neden olabilir” diyor.

TELEFONUNUZUN PARLAKLIĞINI AZALTIN

Bilgisayar ekranı dışında tabletler ve cep telefonları da birer mavi ışık kaynağı olarak görüldüğü için telefonun ekran parlaklığını azaltmak ve kulaklık kullanarak yanaktan uzaklaştırmak önerilen tedbirler arasında bulunuyor. Elektronik cihazlar için mavi ışığı engelleyen veya azaltan oftalmolog onaylı bir ekran koruyucu kullanılmasının da oluşabilecek hasarı azaltabileceği belirtiliyor.

EVDE BİLE GÜNEŞ KREMİ

Dr. Makbule Dündar, “Mavi ışığın zararlı etkilerinden nasıl korunmalıyız” sorusuna; “Her gün yüzünüze en az 30 faktör güneş koruyucu içeren krem sürmeniz ve kremi tüm gününüzü evde geçirecek olsanız bile uygulamanız çok önemli. Seçeceğiniz güneş koruyucuyu çinko oksit veya titanyum dioksit gibi fiziksel ve mineral koruyuculardan seçmenin mavi ışıktan korunmada daha etkili sonuç verdiğini unutmayın. Günlük bakımınız için kullandığınız antioksidan yoğun C ve E vitamini ile ferulik asit içeren krem seçimi, güneş kremiyle kendinizi korumak için gösterdiğiniz tüm çabalara rağmen maruz kaldığınız serbest radikal hasarını nötralize etmek için bir tür sigorta olacaktır” diyor.