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        Haberler Magazin 'Mavi Mağara'nın galası yapıldı - Magazin haberleri

        'Mavi Mağara'da buluştular

        Kerem Bürsin ile Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı 'Mavi Mağara'nın galası gerçekleşti. Galaya; Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Gökhan Özoğuz, Lucas Torreira, Pınar Sabancı ve Yasemin Özilhan gibi ünlü isimler katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 09:17 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:17
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Amazon Prime'da yayınlanan olan 'Mavi Mağara'nın galası gerçekleştirilen bir organizasyonla yapıldı.

        Galaya; Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Gökhan Özoğuz, Lucas Torreira, Pınar Sabancı ve Yasemin Özilhan gibi birçok isim katıldı.

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        Kemal Çömelek, Devrim Özkan, Kerem Bürsin ve Alptuğ Çopuroğlu

        Gala, Prime Video Türkiye Ülke Müdürü Alptuğ Çopuroğlu'nun konuşmasıyla başladı. Çopuroğlu konuşmasında; "Bu akşam bizimle birlikte olduğunuz için tüm Prime Video ekibi adına teşekkür ederim. Kerem Bürsin ve Kemal Çömelek bu projeyi yaklaşık iki yıl önce getirdiler. Senaryoda ilk aşamada imkânsız gibi gözüken, daha sonra sonsuza dönüşen bu aşk hikayesi hepimizi etkiledi. Cem ile Alara’nın ilişkilerinin evriminin seyircilerin kalplerine derinden dokunacağını hissettik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

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        Galada konuşma yapan Prime Video & Amazon MGM Stüdyoları Kuzey Avrupa Orijinal Yapımlar Başkanı Tara Erer; "Kerem Bürsin ile bu proje için ilk konuştuğumuzda yolun çok başındaydık. Şu anda burada olmak inanılmaz. Ben de bu projede emeği geçen Altan Dönmez, Osman Kaya ve Kerem Çatay'a, Ay Yapım ve BraveBorn'a, filmimizin güzel çifti Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'a çok teşekkür ederim" dedi.

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        "BİR AŞK HİKÂYESİNİ FARKLI BİR YERDEN ANLATMAK İSTEDİK"

        Filmde başrolü üstlenen ve aynı zamanda senaryoda da imzası bulunan Kerem Bürsin, bu deneyimin kendisi için büyük bir adım olduğunu vurguladı. Bürsin; "Bu proje daha bir fikirken, ilk günden itibaren inanan Prime Video ekibine ve emeği geçen herkese ben de teşekkürlerimi sunuyorum. Bir aşk hikâyesini konu edinmek ama bunu farklı bir yerden anlatmak istedik. Sonucunda oldukça gerçek ve samimi bir film olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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        "SENARYOYU İLK OKUDUĞUMDA AĞLADIM"

        Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan Devrim Özkan ise "Mavi Mağara, ilk filmim olması sebebiyle benim için özel bir yere sahip. Bu filmde içten ve doğal bir dünya sunmaya çalıştık. Senaryoyu ilk okuduğumda çok ağladım. Bu güzel insanlarla da bu projede birlikte yer aldığımız için çok mutluyum. Umarım izleyen herkes de bizimle bu duyguları paylaşır" dedi.

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        SEVGİLİYE DESTEK

        Galaya ayrıca Devrim Özkan'ın sevgilisi Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira da katıldı. Sevgilisine destek olan Torreira, Özkan ile objektif karşısında poz verdi.

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        'MAVİ MAĞARA'NIN KONUSU NEDİR?

        Kerem Bürsin ve Devrim Özkan’ın başrollerinde yer aldığı film, deniz kuvvetlerinde asker olan Cem (Kerem Bürsin) ve eşi Alara (Devrim Özkan) arasındaki aşk hikâyesine odaklanıyor.

        Okan Yalabık, Ece Dizdar, Yüsra Geyik ve Taner Birsel’in kadrosunda yer aldığı, Ay Yapım ve BraveBornFilms’in yapımcılığını üstlendiği Mavi Mağara, 18 Ekim’de yalnızca Prime Video üyelerine özel olarak yayınlanacak.

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        Gökhan Özoğuz

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        Zeynep Tuğçe Bayat ve eşi Cansel Elçin

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        Yüsra Geyik

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        Ece Dizdar

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        Bilge Öztürk

        #Mavi Mağara
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