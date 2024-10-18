"BİR AŞK HİKÂYESİNİ FARKLI BİR YERDEN ANLATMAK İSTEDİK"

Filmde başrolü üstlenen ve aynı zamanda senaryoda da imzası bulunan Kerem Bürsin, bu deneyimin kendisi için büyük bir adım olduğunu vurguladı. Bürsin; "Bu proje daha bir fikirken, ilk günden itibaren inanan Prime Video ekibine ve emeği geçen herkese ben de teşekkürlerimi sunuyorum. Bir aşk hikâyesini konu edinmek ama bunu farklı bir yerden anlatmak istedik. Sonucunda oldukça gerçek ve samimi bir film olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.