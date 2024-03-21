Garanti BBVA’nın, DenizTemiz Derneği / TURMEPA işbirliğiyle deniz kirliliğini azaltmak ve önlemek amacıyla Marmara Denizi’nde başlattığı “Mavi Nefes Projesi” devam ediyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre proje kapsamında Eylül 2021-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 177 bin kişinin günlük üretimine eşit 200 ton katı ve sıvı atık toplandı. Marmara Denizi’nde 2 adet katı atık, Adrasan’da 1 adet sıvı atık ve Van’da 1 adet katı ve sıvı atık toplayan deniz süpürgesi tarafından toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırıldı.

Proje dahilinde ayrıca deniz temizliği konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla ortaokul öğrencilerine ve öğretmenlerine denizlerin önemi, deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir su kaynakları için bireysel sorumluluklar konularında eğitimler de veriliyor. Eylül 2021’den Aralık 2023 sonuna kadar eğitim programı kapsamında Kocaeli, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale ve Tatvan’da 273 okuldan 3.553 öğretmene ve 63.612 öğrenciye ulaşıldı.

REKLAM Bankadan verilen bilgiye göre bunun yanında Mavi Nefes otobüsüyle öğrencilere sıfır atık felsefesiyle hazırlanmış robotik kodlama ve üretim becerileri eğitimleri gerçekleştiriliyor, atölyeler düzenleniyor. Gezici otobüsle aynı dönemde Kocaeli, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova’da 167 okuldan 3.291 öğrenci ve 248 öğretmene eğitim verildi. Projenin “Mavi Dedektifler” ayağında ise lise öğrencileri için düzenlenen sıfır atık eğitimleriyle öğrencilerin deniz kirliliğine yönelik projeler geliştirmeleri teşvik ediliyor. Mavi Dedektif adayları akranlarına mentörlük yaparak farkındalık kazandırıyor. Mavi Nefes’in Mavi Dedektifler ayağına Eylül 2021’den bu yana 15 okuldan 271 öğrenci katıldı.