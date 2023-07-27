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        Haberler Televizyon 'Maviye Sürgün'de 'Defne', 'Ozan'ı vuracak mı?

        'Maviye Sürgün'de 'Defne', 'Ozan'ı vuracak mı?

        SHOW TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi 'Maviye Sürgün'ün dün akşam ekrana gelen bölümüne heyecan dolu final sahnesi damga vurdu. 'Ozan'ın gözdağı verdiği 'Defne', büyük bir kararın eşiğine gelerek ona silah doğrulttu. Nefeslerin tutulduğu final sahnesinde akıllara, "Defne', 'Ozan'ı vuracak mı?" sorusu geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 11:01
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        'Defne', 'Ozan'ı vuracak mı?
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        Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'ın buluştuğu 'Maviye Sürgün'ün dün akşam ekrana gelen heyecan dolu yedinci bölümünde; 'Defne' ve 'Ali'nin yakınlaştığı anlara şahit olan ve hayati bir karar alan 'Ozan' için 'Defne'yi oyundan çıkarmanın vakti gelmişti.

        'Ozan'ın yeni bir altın teslimatı yapacağını öğrenen 'Defne' ise 'Murat'la birlikte harekete geçti. İkili, 'Ozan'ın altınlarını alıp 'Çamlıkıyı'yı terk edecekti. 'Murat', 'Ozan'ın adamını takip ederek altınlara ulaşırken, 'Defne' kendisine karşı giderek düşmanlaşan 'Ozan' ile bir aradaydı.

        'Ozan', altınlarının 'Defne'nin eline geçmesinin nedeni olarak gördüğü ortağı 'Ricardo' ile 'Defne'ye hiç beklemedikleri bir sürpriz hazırladı. İkiliye yatında bir yemek organize eden 'Ozan', büyük bir tuzak kurdu ve 'Ricardo'yu hazırladığı yemekle zehirledi.

        'Ozan', zehirlenen 'Ricardo' için diğer teknelerden yardım isteyince uzaktan onları izleyen 'Ali' ve 'Hasan' harekete geçti. Bu fırsattan yararlanan 'Defne', 'Ozan'ın bıraktığı silahı ona doğrulttu. "Defne', 'Ozan'ı vuracak mı?" sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu.

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        İşte o anlar;

        SEKİZİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        'Maviye Sürgün'ün sekizinci bölüm tanıtımı yayınlandı. 'Ozan'ın altınlarını bir kez daha çalan 'Defne ve 'Murat'ın her şeyi arkalarında bırakıp gitmek üzereyken yakalandığı korku dolu anların ekrana geldiği tanıtımda ikiliye neler olacağı merakla bekleniyor. 'Ozan' ve 'Ali'nin karşı karşıya geldiği anlarda ise gerilim artıyor.

        'Maviye Sürgün'ün 8. Bölüm Tanıtımı;

        Intermedya ve NBCU'ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan 'Maviye Sürgün'ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor.

        Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

        'Maviye Sürgün', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

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