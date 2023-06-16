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'Maviye Sürgün'ün ikinci bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

SHOW TV'nin yeni dizisi 'Maviye Sürgün'ün ikinci bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Ali ve Defne’nin denizin ortasında geçen çarpıcı konuşmasının ekrana geldiği sahnede Ali, Defne’nin Ozan’ı gördüğünde ne hissettiğini merak ederken, Defne ısrarla hatırlamadığını söylüyor

'Maviye Sürgün'ün ikinci bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı
HABERTURK.COM

SHOW TV’nin yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi 'Maviye Sürgün'ün ikinci bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Ali ve Defne’nin denizin ortasında geçen çarpıcı konuşmasının ekrana geldiği sahnede Ali, Defne’nin Ozan’ı gördüğünde ne hissettiğini merak ederken Defne, ısrarla hatırlamadığını söylüyor.

Konu duygusal bir noktaya çekilince Ali’nin kaybettiği eşiyle ilgili “Onu unuttuğumu hayal bile edemiyorum” sözleri Defne’nin dikkatini çekiyor. İkilinin arasında yaşanacaklar heyecan uyandırırken, Caner Cindoruk ve Damla Sönmez’in partner olarak uyumu ise büyük beğeni topluyor.

'MAVİYE SÜRGÜN'ÜN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ozan, Defne ile sevgili olduklarını söyledikten sonra Defne’nin korkulu tavırları Ali’nin dikkatinden kaçmaz. Salih ise Defne’yi sahiplenmiş ve onun kendisine gelene kadar yanlarında kalmasının doğru olacağına karar vermiştir. Ali bu durumdan çok hoşlanmaz, Defne’nin bir şeyler sakladığından emindir. Bu yüzden Ali, kendi yöntemleriyle gerçeklerin peşine düşecektir. Öte yandan Defne’nin tek amacı yerini sadece kendisinin bildiği çantayı alıp gidebilmektir. Ozan, Defne’yi en canını acıtacak yerden vurmak için harekete geçerken Ali’nin ondan önce davrandığından habersizdir.

Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan 'Maviye SürgünNezaket Coşkun yönetiyor.

Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

'Maviye Sürgün', yeni bölümüyle pazartesi saat 20.00’de SHOW TV’de!

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