Maximiles Black The Bodrum Cup 37. kez başlıyor

Maximiles Black The Bodrum Cup, 20-25 Ekim 2025 tarihleri arasında 'Nesillerce' temasıyla gerçekleştirilecek.

Organizasyonda isim sponsorluğunu Türkiye İş Bankası'nın kredi kartı markası Maximiles Black üstlenirken, ana sponsorlukta Opet, platin sponsorlukta Anadolu Sigorta, Yalıkavak Marina, Four Seasons Hotels İstanbul; gold sponsorlukta ise İş Yatırım, Setur ve Ağanlar Tersanesi yer alacak.

Bu yılki rotaya, Yunanistan'ın Leros Adası da dahil edildi. Son 3 yıldır Bodrum Belediye Meydanı'nda kurulan Yarış Merkezi, bu yıl ilk kez Yalıkavak Marina'ya taşınacak. 20 Ekim'de gerçekleşecek kampana töreni ile yarışın startının verileceği Yarış Merkezi'nde, sergiler, denizcilik atölyeleriyle, yarışçılar ve izleyiciler için deniz festivali atmosferi yaratılacak.