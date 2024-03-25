Maximum Uniq eğlence ve sanat dolu nisan programı
Maximum Uniq, nisan ayında tiyatro oyunlarından müzik şölenlerine, çocuk etkinliklerinden stand-up gösterilerine kadar birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.
İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekânlarından Maximum Uniq'te eğlence Nisan ayında da devam ediyor.
Mekân, nisan ayında tiyatro oyunlarından, konserlere, çocuk oyunlarından talk-show’lara kadar farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak ve yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak.
Şener Şen, Demet Akbağ, Salih Bademci, Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Haluk Bilginer, Zuhal Olcay, Murat Cemcir gibi yıldız isimler, Maximum Uniq'te sahnede olacak.
Maraton, 1 Nisan’da Murat Cemcir ve Yasemin Kay Allen’in başrollerini paylaştığı ‘Büyük Aşıkların Sonuncusu’ tiyatro oyunuyla başlayacak. Başrolünde Engin Günaydın ve Cengiz Bozkurt’un olduğu ‘Hücreler’ oyunu 2, 3 ve 14 Nisan’ta Maximum Uniq’te olacak.
Demet Akbağ ve Salih Bademci’nin başrollerini üstlendiği ‘Aydınlıkevler’; 4 ve 27 Nisan’da sahnelenecek. Öner Ateş’in yazıp oynadığı ‘Bir Evlilk Müzikali’; 14 Nisan’da Maximum Uniq Box sahnesinde izleyici ile buluşacak. Tiyatro rüzgarı 13 Nisan'da Öteki'yle devam edecek.
Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay'ın birlikte rol aldığı 'Kel Diva'; 15, 16 ve 17 Nisan’da üç gün üst üste tiyatroseverlerle buluşurken, Şener Şen’in başrolünde oynadığı ‘Zengin Mutfağı’ ise 29 ve 30 Nisan’da Maximum Uniq sahnesinde olacak.
MAXIMUM UNIQ’DE EĞLENCE ve KAHKAHA TAM GAZ
Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’li ‘Çift Terapisti’ 7 Nisan’da, 16 ve 25 Nisan’da ‘Uyduruk Sonlar Yasemin Şefik’, 26 Nisan’da ‘Güldür Güldür Show’ , 28 Nisan’da ise Doğu Demirkol, misafirlerini kahkahaya boğacak.
ÇOCUKLARA BAYRAM MÜJDESİ
Muhteşem kuklalara hayat veren West End'in büyük hiti Dinosaur World Live'ın yaratıcılarından ‘Dragons and Mythical Beasts’ şimdi Türkiye’de! Bu büyüleyici macera 19, 20, 21, 22 ve 23 Nisan tarihleri arasında Maximum Uniq Hall’da. 19- 23 Nisan tarihleri arasında 10 gösteri ile seyirciyle buluşacak olan şovda bayram coşkusu doyasıya yaşanacak. ‘Güldüy Güldüy Show Çocuk’ ise 7 ve 27 Nisan’da minik izleyicilerin yüzünü güldürecek.
MAXIMUM UNIQ’DE MÜZİK ŞÖLENİ
Merve Deniz & Can Oflaz 20 Nisan Cuma günü Maximum Uniq Box sahnesinde bir araya geliyor. 14 Şubat'ta yayınladıkları 'Rüya' parçasının konser versiyonu hem Türkiye'de hem de yurtdışında popülerlik kazanan iki sanatçı, birlikte konserler vermeye başlıyor! Orkestraları eşliğinde kendi bestelerine de yer verecek olan sanatçılar, sevilen şarkılarını yeniden yorumlayarak izleyicilerle buluşacak.
MAXIMUM UNIQ NİSAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ
1 NİSAN PAZARTESİ
• BÜYÜK AŞIKLARIN SONUNCUSU
2 NİSAN SALI
• HÜCRELER
3 NİSAN ÇARŞAMBA
• HÜCRELER
4 NİSAN PERŞEMBE
• AYDINLIKEVLER
7 NİSAN PAZAR
• GÜLDÜY GÜLDÜY ÇOCUK SHOW
7 NİSAN PAZAR
• ÇİFT TERAPİSİ
13 NİSAN CUMARTESİ
• ÖTEKİ
14 NİSAN PAZAR
• HÜCRELER
14 NİSAN PAZAR
• BİR EVLİLİK MÜZİKALİ
15 NİSAN PAZARTESİ
• KEL DİVA
16 NİSAN SALI
• KEL DİVA
16 NİSAN SALI
• UYDURUK SONLAR YASEMİN ŞEFİK
17 NİSAN ÇARŞAMBA
• KEL DİVA
19 NİSAN CUMA
• DRAGONLAR
20 NİSAN CUMARTESİ
• DRAGONLAR
20 NİSAN CUMARTESİ
• MERVE DENİZ & CAN OFLAZ
21 NİSAN PAZAR
• DRAGONLAR
22 NİSAN PAZARTESİ
• DRAGONLAR
23 NİSAN SALI
• DRAGONLAR
25 NİSAN PERŞEMBE
• UYDURUK SONLAR YASEMİN ŞEFİK
26 NİSAN CUMA
• GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
27 NİSAN CUMARTESİ
• AYDINLIKEVLER
28 NİSAN PAZAR
• GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK
28 NİSAN PAZAR
• DOĞU DEMİRKOL
29 NİSAN PAZARTESİ
• ZENGİN MUTFAĞI
30 NİSAN SALI
• ZENGİN MUTFAĞI