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Evde bakım maaşları yattı mı? 5 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım maaşı sorgulamaları mayıs ayına girilmesiyle yoğunlaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından belirli tutarlarda ihtiyaç sahiplerine verilen yardım ödemesinin hangi illerde yatırıldığı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 5 Mayıs evde bakım maaşı yatan illler listesi sorgulama ekranı ile 2023 güncel evde bakım maaşı...

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  • Mayıs 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

    Hasta, yaşlı ve engelli kişilerin bakımını üstlenen bireylere verilen yardım ödemesinin yatırıldığı illerin listesi ile güncel tutarı araştırmaları mayıs ayının ilk günlerinden itibaren merak konusu oldu. İşte 5 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi ile e-devlet sorgulama ekranı...
  • Mayıs 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ  

    Mayıs ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatmadı. Ödemeler başladığında evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimize eklenecektir.  Hemen belirtelim ki evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.
  • Mayıs 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

    SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
  • Mayıs 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2023

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
  • Mayıs 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

    EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

    Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

     
  • Mayıs 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

    1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

    2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

    3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
  • Mayıs 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

    Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa İlçe Müdürlüklerine başvuru yapılıyor.
  • Mayıs 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

     

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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