Mayıs ayında eksi 6'yı gördü

Erzurum'da son bir haftadır etkili olan yağışlar yüksek kesimlerde kar olarak kendini gösteriyor.

Sıcaklıkların da düşmesi sonucu sağanak yağışla birlikte kent merkezinde dolu, yüksek kesimlerde ise kar yağışı gözleniyor. Erzurumlu vatandaşlar güne yine beyaz örtüyle uyandı.

EKSİ 6'YI GÖRDÜ Kar yağışınınPalandöken'in zirvesinden şehir merkezine doğru yaklaştığı görüldü. Bu arada Palandöken Dağı silsilesinin devamında bulunan Konaklı Bölgesi'nde 3170 rakımda bulunan Doğu Anadolu Gözlemevi'nde gece sıcaklık eksi 6 seviyelerine kadar indi. Yerleşim alanlarında da sıcaklıklarda gözle görülür düşüş hissediliyor.