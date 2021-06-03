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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay patatesteki fiyat artışını yüzde 36,37 ile havuç, yüzde 29,46 ile şehirler arası otobüs ücreti izledi.

Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 17,48 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 16,63 ile limon, yüzde 8,99 ile mücevher (altın) yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 50,94 ile sivri biberde oldu. Bunu yüzde 45,52 ile çarliston biber, yüzde 34,90 ile taze fasulye, yüzde 27,44 ile domates, yüzde 25,22 ile salatalık, yüzde 21,20 ile sarımsak takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, mayısta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı Patates 41,57 Havuç 36,37 Şehirler arası otobüs ücreti 29,46 Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar 17,48 Limon 16,63 Mücevher (Altın) 8,99 Balık 8,73 Maydanoz 7,87 Bulaşık Bezleri 7,15 Elma 7,06 Ketçap 6,62 Muz 6,47 Dondurma 6,43 Mayonez 6,29 Kola 5,63 Kağıt Sofra Malzemeleri 5,53 Tuvalet Kağıdı 5,50 Gazoz Meyveli 5,27 Dana Eti 4,64 Motorin 4,54

Mayısta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: