Mayıs ayı, Borsa İstanbul'da temettü verimliliği açısından oldukça hareketli geçiyor. Birçok şirket, yılın ilk çeyreğinde elde ettiği kârlardan yatırımcılarına pay vermek için temettü dağıtımına hazırlanıyor. Özellikle uzun vadeli stratejiyle yatırım yapanlar ve düzenli pasif gelir elde etmeyi hedefleyenler için bu dönem büyük önem taşıyor. Hangi şirketin hangi tarihte temettü ödemesi yapacağı, yatırımcıların portföy yönetiminde belirleyici etkenlerden biri haline geliyor. İşte Mayıs ayında temettü dağıtacak şirketlerin listesi ve güncel ödeme takvimi...