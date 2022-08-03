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Maymun çiçeği 6 kıtaya yayıldı 0:00 / 0:00

İHA

Maymun çiçeği virüsü ilk olarak 4 Mayıs tarihinde Londra’da görülürken, üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen 30 ülkeye yayılarak küresel bir salgın haline geldi. Temmuz ayında ise 6 kıtada 70’den fazla ülkeye yayılırken, Dünya Sağlık Örgütü 21 Temmuz itibarıyla maymun çiçeği salgınıyla alakalı ‘küresel acil durum’ ilan etti.

TÜRKİYE'DE İLK VAKA 30 HAZİRAN'DA GÖRÜLDÜ Türkiye’de ise ilk vaka 30 Haziran tarihinde ortaya çıkarken, Türkiye’de görülen toplam vaka sayısının 5’e yükseldiği açıklandı. Dünya’da görülen toplam vaka sayısı ise 24 bin 381 olarak görülürken, çoğunlukta olan ülkeler; Almanya, ABD, Brezilya, İspanya ve Fransa olarak kayıtlara geçti.

