İlki 1968 yılında çekilen Planet of the Apes serisinin bir filmi olan (Rise of the Planet of the Apes) Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmi bilimkurgu ve aksiyon türünün başarılı bir örneği. Peki, Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte, Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmine dair merak edilenler...

MAYMUNLAR CEHENNEMİ BAŞLANGIÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

San Francisco'da ve günümüzde geçen hikâyede genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor.

Filmin kadrosunda Oscar'a aday olan James Franco'nun yanı sıra, Freida Pinto, John Lithgow ve Brian Cox gibi isimler de var.

Rupert Wyatt'ın yönettiği film, önceki orijinal filmlerin senaryosundan devam etmiyor ama onlardan bazı etmenler alarak daha da orijinal bir yeni hikâye yaratıyor. Mitolojinin bir kısmını ele alıyor diyebiliriz.