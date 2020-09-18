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Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur açıklaması

Önceki gün alışveriş merkezinde görüntülenen şarkıcı Mazhar Alanson, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Alanson, kanser tedavisi gören ekip arkadaşı Özkan Uğur'un son durumunu soran muhabirlere, "Durumu gayet iyi, şimdi hep beraber single çalışması hazırlıyoruz" açıklamasını yaptı

Mazhar Alanson
HABERTURK.COM

MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Koronavirüs önlemlerini maske ve koruyucu gözlük takarak alan Alanson, bir kafeden çıkarken görüntülendi.

Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Mazhar Alanson, son dönemde sosyal medyadaki "Yandaş sanatçı" eleştirilerinin kendisini nasıl etkilediği sorulması üzerine açıklamalarda bulundu. Alanson, konuyla ilgili, "Yok, ben pek takmıyorum. Yazılanlar yalan olunca düşünmeye bile gerek yok" şeklinde konuştu.

Şarkıcı, kanser tedavisi gören ekip arkadaşı Özkan Uğur'un son durumunu soran muhabirlere, "Durumu gayet iyi, şimdi hep beraber single çalışması hazırlıyoruz" yanıtını verdi.

Alanson, koronavirüs tedbirleri nedeni ile konserlerin yapılmaması konusunda ise "Sahne bize iyi geliyordu. Sahnede olmak bizi mutlu ediyor" demek ile yetindi.

Kısa süren sohbet sonrası muhabirlere teşekkür eden Mazhar Alanson, alışveriş turunun ardından özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

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