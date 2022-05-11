Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

MFÖ grubunun üyelerinden Mazhar Alanson, yıllar öncesini andı. Çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Alanson, "Şapkasız çıkmazmışım abi" ifadelerini kullandı

HABERTURK.COM
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Usta sanatçı Mazhar Alanson (72), sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu.
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Çocukluk fotoğrafını yayınlayan Alanson, gönderisinde "Şapkasız çıkmazmışım abi!" ifadelerini not düştü.  
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Ünlü isim, daha sonra bir paylaşımda daha bulunarak yıllar önce çekilen bu karesini de yayınladı. Mazhar Alanson'un fotoğrafları, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Füsun Önal
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Füsun Önal
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Demet Şener
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Demet Şener
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Kemal Uçar
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Kemal Uçar
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Haluk Levent
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Haluk Levent
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Işıl Yücesoy
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Işıl Yücesoy
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Ayşe Kökçü
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Ayşe Kökçü
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Civan Canova
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Civan Canova
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Cem Davran
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Cem Davran
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    İbrahim Büyükak
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    İbrahim Büyükak
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Emel Sayın
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Emel Sayın
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Sevcan Orhan
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Sevcan Orhan
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Esra Dermancıoğlu
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Esra Dermancıoğlu
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Alina Boz
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Alina Boz
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Demet Akalın
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Demet Akalın
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Teoman
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Teoman
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Murat Yıldırım
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Murat Yıldırım
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Nusret
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Nusret
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Burcu Biricik
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Burcu Biricik
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Hilal Özdemir
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Hilal Özdemir
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Türkan Şoray
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Türkan Şoray
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Tarkan
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Tarkan
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Nilgün Belgün
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Nilgün Belgün
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Boran Kuzum
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Boran Kuzum
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Berdan Mardini 
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Berdan Mardini 
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Müge Anlı
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Müge Anlı
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Aydilge
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Aydilge
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Ege
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Ege
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Mabel Matiz
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Mabel Matiz
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Murat Boz
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Murat Boz
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Serenay Sarıkaya
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Serenay Sarıkaya
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Onur Buldu
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Onur Buldu
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Sinem Kobal ile annesi Nuray Kobal
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Sinem Kobal ile annesi Nuray Kobal
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Cüneyt Arkın
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Cüneyt Arkın
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Fazıl Say
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Fazıl Say
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Berfu Yenenler
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Berfu Yenenler
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Merve Boluğur
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Merve Boluğur
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Dilan Çiçek Deniz
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Dilan Çiçek Deniz
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Soner Sarıkabadayı
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Soner Sarıkabadayı
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Cem Yılmaz
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Cem Yılmaz
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Aslı İnandık
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Aslı İnandık
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Deniz Pulaş
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Deniz Pulaş
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Bülent Şakrak
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Bülent Şakrak
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Meryem Uzerli
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Meryem Uzerli
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Rıza Kocaoğlu
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Rıza Kocaoğlu
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Serdar Ortaç
  • Mazhar Alanson: Şapkasız çıkmazmışım abi!

    Serdar Ortaç

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.