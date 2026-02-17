Canlı
        Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2026 Mazot ve gübre desteği sorgulama nasıl yapılır?

        Mazot ve gübre desteği ödemeleri için gözler Bakanlık tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabiliyor. Peki Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

        Giriş: 17.02.2026 - 17:20 Güncelleme: 17.02.2026 - 17:21
        Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar tarımsal desteklemelerin nasıl sorgulanacağını araştırıyor.

        MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

        2025 üretim yılı destekleme ödemeleri saha kontrolleri ve mali süreç analizlerinin ardından 2026 yılı içinde nakdî olarak yapılacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Temel Destek ödemelerinin, 2026 yılının ilk çeyreğinde yapılacağı belirtildi. Ancak Mazot gübre desteği 2026 ödeme tarihi hakkında bir açıklama gelmedi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödeme tarihlerine yönelik açıklamanın ilerleyen haftalarda yapılması beklentiler arasında yer alıyor.

        MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

        Bakanlıktan, konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yapılan değişiklikle 2026 üretim yılı için destek katsayı değeri, 2025 yılına göre yüzde 27 artırılarak dekara 310 lira olacak.

        Temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak.

        ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

        Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

        Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

