        Haberler Magazin Mbappé'nin annesine Mehmet Ali Erbil benzetildi - Magazin haberleri

        Mbappé'nin annesine Mehmet Ali Erbil benzetildi

        Sosyal medyada yapılan ilginç benzetmelere bir yenisi daha eklendi. Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé'nin annesi ve menajeri Fayza Lamari'nin, Mehmet Ali Erbil'e benzetilmesi dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 23:02 Güncelleme: 09.02.2026 - 23:02
        Mbappé'nin annesine benzetildi
        Zaman zaman sosyal medyada yapılan ilginç benzetmeler gündem oluyor. Son olarak iki ismin benzerliği, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

        Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappé'nin aynı zamanda menajerliğini de üstlenen annesi Fayza Lamari, sosyal medyada ünlü oyuncu Mehmet Ali Erbil'e benzetildi.

        Öte yandan Fayza Lamari hakkında dikkat çekici bir iddia da geçtiğimiz günlerde gündeme geldi. Lamari'nin Real Madrid'deki bazı futbolculardan daha yüksek bir yıllık kazanca sahip olduğu öne sürüldü. İddialara göre Lamari'nin yıllık gelirinin yaklaşık 4.5 milyon Euro olduğu ve bu rakamın Arda Güler, Gonzalo Garcia, Endrick, Andriy Lunin, Fran Garcia, Raul Asencio, Brahim Diaz ve Franco Mastantuono gibi isimlerin kazancının üzerinde bulunduğu belirtildi.

        Fotoğraflar: Shutterstock, DepoPhoto

        #Kylian Mbappe
        #Fayza Lamari
        #Mehmet Ali Erbil
