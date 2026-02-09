Mbappé'nin annesine Mehmet Ali Erbil benzetildi

Zaman zaman sosyal medyada yapılan ilginç benzetmeler gündem oluyor. Son olarak iki ismin benzerliği, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappé'nin aynı zamanda menajerliğini de üstlenen annesi Fayza Lamari, sosyal medyada ünlü oyuncu Mehmet Ali Erbil'e benzetildi.

Öte yandan Fayza Lamari hakkında dikkat çekici bir iddia da geçtiğimiz günlerde gündeme geldi. Lamari'nin Real Madrid'deki bazı futbolculardan daha yüksek bir yıllık kazanca sahip olduğu öne sürüldü. İddialara göre Lamari'nin yıllık gelirinin yaklaşık 4.5 milyon Euro olduğu ve bu rakamın Arda Güler, Gonzalo Garcia, Endrick, Andriy Lunin, Fran Garcia, Raul Asencio, Brahim Diaz ve Franco Mastantuono gibi isimlerin kazancının üzerinde bulunduğu belirtildi.

Fotoğraflar: Shutterstock, DepoPhoto