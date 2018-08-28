ABD'de 81 yaşındaki Arizona Senatörü John McCain'in hayatını kaybetmesinin ardından bayrak krizi yaşanıyor.

McCain'in ölümünün ardından Beyaz Saray'da yarıya indirilen Amerikan bayrağı dün yeniden göndere çekilmişti. Ancak gelen tepkiler üzerine bayrak yeniden yarıya indirildi.

Yarıya indirilen bayrağın, yasal en kısa süre olan iki günlük sürenin ardından yeniden göndere çekilmesi, başta savaş gazileri olmak üzere birçok Amerikalının tepkisini çekti. Savaş gazilerinden ve Kongre üyelerinden gelen tepkiler üzerine Trump, bayrakların yeniden yarıya indirilmesi için talimat verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, John McCain ile birçok konuda anlaşmazlık yaşamış ve seçim kampanyası döneminde McCain'in bir 'savaş kahramanı' olmadığını söylemişti. Vietnam'da 5.5 yıl esaret altında kaldıktan sonra ülkesine dönen McCain birçok Amerikalı tarafından ise savaş kahramanı olarak görülüyor.

Trump'ın McCain'in ölümünün ardından Beyaz Saray tarafından hazırlanan 'övgü dolu' açıklamanın yayınlanmasını da engellediği iddia edilmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, McCain'in ölümünün ardından hükümete bağlı tüm kurumlara bayrakları yarıya indirme talimatı yollamış ancak bu kararı Pazartesi günü iptal ederek, durumu kurumların kendi inisiyatifine bırakmıştı.

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