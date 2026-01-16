Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem MEB 2026 İOKBS tarihi belli oldu: Bursluluk sınavı ne zaman, sınav başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

        MEB duyurusu ile İOKBS tarihi belli oldu! 2026 Bursluluk Sınavı ne zaman?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi öğrenciler tarafından araştırılıyor. Her sene düzenlenen bursluluk sınavı ile birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek yardımı sağlanıyor. MEB, 2026 yılı bursluluk sınav tarihini açıkladı. Bu kapsamda "2026 İOKBS sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?" sorularının yanıtı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...

        Giriş: 16.01.2026 - 12:02 Güncelleme: 16.01.2026 - 12:02
        Her yıl gerçekleşen Bursluluk Sınavı tarihi gündeme geldi. İOKBS sınavında öğrencilere, tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru soruluyor. Milli Eğitim Bakanlığı, merak edilen sınav tarihini açıkladı. Peki, 2026 bursluluk sınavı ne zaman, hangi güne denk geliyor, başvuru nasıl yapılır? İşte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı hakkında tüm detaylar haberimizde...

        2026 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak.

        2026 İOKBS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

        2026 İOKBS sınavı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

        Geçtiğimiz yıl ise başvurular 10 Şubat – 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

        BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Başvuru işlemleri https://www.meb.gov.tr/ veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek.

        Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacak.

        Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek. Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname” ile eklerini okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacak.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        2026 Bursluluk Sınavı kılavuzu henüz yayımlanmadı.

        Başvuru şartları kapsamında 2025 Bursluluk Sınavı kılavuzundaki maddeler şunlardı:

        - Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak

        - Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak

        - Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak

        - İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak

        - Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
