MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ SÖZLEŞMELİ EĞİTİM PERSONELİ İSTİHDAMINA İLİŞKİN KILAVUZ YAYIMLANDI

Millî Eğitim Akademisi bünyesinde, yedi ilde ve on iki merkezde açılan eğitim ve uygulama merkezlerinde görev yapmak ve Akademinin eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere "Millî Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde eğitim personeli istihdamına ilişkin kılavuz yayımlandı.

Kılavuza göre sözleşmeli eğitim personeli pozisyonlarına Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapıyor olmak kaydıyla profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi ünvanına sahip olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapıyor olmak kaydıyla doktora veya daha üst akademik ünvana sahip olan öğretmen ve diğer personel, öğretmen olarak görev yapanlardan uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanına sahip olanlar başvuruda bulunabilecek.

