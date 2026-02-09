MEB 826 personel alımı başvuruları başlıyor! Milli Eğitim Akademisi eğitim personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Milli Eğitim Akademisinde istihdam edilmek üzere 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı yapılacak. Yedi ilde ve on iki merkezde açılan eğitim ve uygulama merkezlerinde görev yapmak ve Akademinin eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere eğitim personeli istihdamına ilişkin kılavuz yayımlandı. Kılavuza göre, başvurular 9-13 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak. Peki, Milli Eğitim Akademisi eğitim personeli alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, kontenjan dağılımı nasıl? İşte, 2026 MEB 826 personel alımı başvuru ekranı...
Millî Eğitim Akademisi bünyesinde kurulan eğitim ve uygulama merkezlerinde görevlendirilmek üzere 826 sözleşmeli eğitim personeli alınacak. Alıma ilişkin kılavuz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Kılavuza göre personel alımı başvuruları, 9 Şubat Pazartesi günü itibarıyla başlayacak ve 13 Şubat tarihine kadar devam edecek. Milli Eğitim Akademisi eğitim personeli alımı başvuruları, Sözleşmeli Eğitim Personeli İstihdamına İlişkin Kılavuz’da yer alan bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilecek. İşte, 2026 MEB 826 personel alımı başvuru ekranı, şartları ve kontenjan dağılımı…
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ SÖZLEŞMELİ EĞİTİM PERSONELİ İSTİHDAMINA İLİŞKİN KILAVUZ YAYIMLANDI
Millî Eğitim Akademisi bünyesinde, yedi ilde ve on iki merkezde açılan eğitim ve uygulama merkezlerinde görev yapmak ve Akademinin eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere "Millî Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde eğitim personeli istihdamına ilişkin kılavuz yayımlandı.
Kılavuza göre sözleşmeli eğitim personeli pozisyonlarına Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapıyor olmak kaydıyla profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi ünvanına sahip olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapıyor olmak kaydıyla doktora veya daha üst akademik ünvana sahip olan öğretmen ve diğer personel, öğretmen olarak görev yapanlardan uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanına sahip olanlar başvuruda bulunabilecek.
MEB 826 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli alımı başvuruları, 9-13 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ EĞİTİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresi üzerinden e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak başvuru yapabilecek.
Başvuruda bulunanlar, doktora mezuniyetlerine/öğretmenlik alanlarına göre durumlarına uygun eğitim ve uygulama merkezlerinden birini tercih edebilecek.
MEB 826 SÖZLEŞMELİ EĞİTİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Genel Şartlar
Eğitim personeli olarak istihdam edileceklerde 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde düzenlenen genel şartlar aranacaktır.
Özel Şartlar
Öğretim Üyesi Kadrolarından İstihdam Edilecekler Adaylarda;
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapıyor olmak kaydıyla profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi ünvanına sahip olmak şartı aranacaktır.
Bakanlık Kadrolarında Görev Yapanlardan İstihdam Edilecekler Adaylarda;
a) Doktora veya üzeri akademik ünvana sahip olmak,
b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak kaydıyla uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanına sahip olmak şartlarından biri aranacaktır
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI
Aksaray Eğitim ve Uygulama Merkezinde 46, Erzurum Eğitim ve Uygulama Merkezinde 35, Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezinde 88, Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezinde 96, Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezinde 47, Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezinde 26, Ankara Yunus Emre Eğitim ve Uygulama Merkezinde 124, Ankara Başöğretmen Atatürk Eğitim ve Uygulama Merkezinde 63, Ankara Nurettin Topçu Eğitim ve Uygulama Merkezinde 92, İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezinde 90, İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezinde 72, İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Uygulama Merkezinde 47 kontenjan bulunuyor.
MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarından başvuruda bulunan adaylardan istihdam edilecek olanlar, Kurul tarafından teklif edilenler arasından Bakan onayı ile belirlenecek.
Sonuçlar, 27 Şubat 2026 tarihinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.
Bakanlık kadrolarından başvuruda bulunanların değerlendirilmeleri, Millî Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği'nde yer alan "Eğitim Personeli Değerlendirme Formu" üzerinden değerlendirme komisyonlarınca 16-18 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Değerlendirme sonuçları, 19 Şubat 2026 tarihinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek. Değerlendirme sonrası oluşan puan üstünlüğüne göre kontenjanın üç katı aday sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav sonuçları 11 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre adaylar tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek.
Yerleştirme sonuçları, 25 Mart 2026 tarihinde Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.