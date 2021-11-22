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MEB açıkladı: 15 Tatil ne zaman başlıyor? 2022 Sömestr tatil tarihi

Milyonlarca öğrenci ara tatilin bitmesinin ardından 15 tatil için geri sayıma geçti. 2020 yılında okulların ne zaman kapanacağı ise merakla araştırılıyor. Peki 15 Tatil ne zaman başlıyor? 2022 Okullar ne zaman kapanacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimi...

MEB açıkladı: 15 Tatil ne zaman başlıyor? 2022 Sömestr tatil tarihi

15 Tatil tarihi için geri sayım başladı. Öğrenciler ve Veliler yarıyıl tatili için şimdiden planlar yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin çalışma takvimini yayınladı ve sömestr tatil tarihini açıkladı. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? 2022 Okullar ne zaman kapanıyor? İşte haberin detayları...

15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 takvimine göre Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 ile 4 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

MEB 2019 - 2020 İŞ TAKVİMİ

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Ders zili 6 Eylül’de çalacak,

1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

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