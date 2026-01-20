MEB-AGS 10 bin öğretmen ataması başvuruları başladı! Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alacak 10 bin öğretmen adayı için başvurular başladı. 2025 MEB-AGS sınavından en az 50 puan alan adaylar, başvurularını elektronik ortamdan yapabilecek. MEB tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte AGS takvimi belli oldu. Bu kapsamda "AGS 10 bin öğretmen ataması hazırlık süreci başvuruları nasıl, nereden yapılır?" soruları gündeme geldi. İşte cevabı haberimizde...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Akademi Girişi Sınavı doğrultusunda gerçekleşecek 10 bin öğretmen ataması için başvuru süreci bugün başladı. Akademi'de uygulanacak hazırlık eğitimine alınmak üzere branş ve kontenjanlar belli oldu. Adaylar belirlenen kontenjanlar kapsamında hazırlık sürecinde eğitim görecekler. Peki, MEB AGS 10 bin öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...
MEB AGS BAŞVURULARI BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı kapsamında 10 bin atama başvuruları 20 Ocak 2026 bugün itibarıyla başladı.
MEB tarafından hayata geçirilen Milli Eğitim Akademisi'nde ilk kez eğitim alacak öğretmen adayları başvurularını, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapacak.
MEB AGS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?
Başvurular, 20 Ocak bugünden itibaren "akademibasvuru.meb.gov.tr" adresinden 27 Ocak saat 16.00'ya kadar yapılabilecek. Adaylar sisteme e-Devlet üzerinden giriş yapacak.
MEB AGS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacak.
Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, 30 Ocak 2026 Cuma günü "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
EN FAZLA KONTENJAN ALAN BRANŞLAR HANGİLERİ?
Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için branş ve kontenjan dağılımı belirlendi. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk beş branş sırasıyla
2 bin 816'sı sınıf öğretmenliği,
1798'i özel eğitim öğretmenliği
801'i İngilizce öğretmenliği,
762'si din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği,
653'ü okul öncesi öğretmenliği oldu.
Diğer kontenjan bilgilerine MEB AGS başvuru duyurusundan ulaşılabilir.