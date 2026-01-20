Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Akademi Girişi Sınavı doğrultusunda gerçekleşecek 10 bin öğretmen ataması için başvuru süreci bugün başladı. Akademi'de uygulanacak hazırlık eğitimine alınmak üzere branş ve kontenjanlar belli oldu. Adaylar belirlenen kontenjanlar kapsamında hazırlık sürecinde eğitim görecekler. Peki, MEB AGS 10 bin öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...