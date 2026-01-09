Habertürk
        MEB AGS 10 bin öğretmen ataması ne zaman? AGS branş dağılımı ve kontenjanları ve başvuru tarihi

        MEB AGS 10 bin öğretmen ataması ne zaman? AGS branş dağılımı ve kontenjanları ve başvuru tarihi

        Millî Eğitim Akademisinde verilecek hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için başvuru sürecine dair detaylar belli oldu. AGS başvuruları için adaylar sisteme e devlet kullanıcı bilgileriyle giriş yapacak. Peki MEB AGS 10 bin öğretmen ataması ne zaman? İşte, AGS branş dağılımı ve kontenjanları ve başvuru tarihi ile ilgili detaylar

        Giriş: 09.01.2026 - 17:30 Güncelleme: 09.01.2026 - 17:30
        1

        10 bin öğretmen ataması için geri sayım sürüyor. 10 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı ve atama takvimi belli oldu. Başvurular, duyuruda yer alan öğretmenlik alanları ve kontenjanlarla sınırlı olacak. Adayların, başvuracakları alan için 2025 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekecek. İşte, MEB AGS başvuru tarihi, branş ve kontenjan bilgisi

        2

        AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Millî Eğitim Akademisinde verilecek hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için başvuru sürecine ilişkin duyuru ve branş bazında kontenjan dağılımları açıklandı. 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapılacak başvurular, 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

        Millî Eğitim Akademisinde uygulanacak hazırlık eğitimine alınmak üzere öğretmenlik alanları itibarıyla kontenjanlar belirlendi. Başvurular, duyuruda yer alan alanlar ve kontenjanlar çerçevesinde alınacak. Adayların başvuruları, "akademibasvuru.meb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak, adaylar sisteme e-Devlet kullanıcı bilgileriyle giriş yapacak.

        BAŞVURULAR, 27 OCAK SAAT 16.00'YA KADAR YAPILACAK

        Hazırlık eğitimi başvuruları 20 Ocak 2026 tarihinde başlayacak, 27 Ocak 2026 Salı günü saat 16.00'da sona erecek. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda yürütülecek olup süresi içinde tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacak.

        Başvurular, duyuruda yer alan öğretmenlik alanları ve kontenjanlarla sınırlı olacak. Adayların, başvuracakları alan için 2025 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekecek.

        Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde onu kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği hâlinde adaylar, bilgisayar kurasıyla belirlenecek. Yedek aday listesine girmek müktesep hak teşkil etmeyecek.

        EN FAZLA KONTENJAN AYRILAN 5 BRANŞ

        Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için branş ve kontenjan dağılımı belirlendi. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk beş branş sırasıyla 2 bin 816 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 798'le özel eğitim öğretmenliği, 801'le İngilizce öğretmenliği, 762 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 653'le okul öncesi öğretmenliği oldu.

        3

        BAŞVURULAR İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE ONAYLANACAK

        Adayların başvuruları, seçtikleri il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından elektronik ortamda incelenecek. Uygun bulunan başvurular onaylanacak, uygun olmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Onay ve ret işlemlerinin takibi, adayların sorumluluğunda olacak.

        YERLEŞTİRMELER, PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YAPILACAK

        Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacak. Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alınacak, tercihlerine yerleşemeyen adaylar merkezlere resen yerleştirilecek. Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak.

        ASIL VE YEDEK ADAYLAR, 30 OCAK'TA İLAN EDİLECEK

        Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, 30 Ocak 2026 tarihinde "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin tüm duyurular "personel.meb.gov.tr" ve "akademi.meb.gov.tr" adreslerinden yapılacak.

        Başvuru duyurusu ve kontenjan listesi için tıklayınız.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
