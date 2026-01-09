MEB AGS 10 bin öğretmen ataması ne zaman? AGS branş dağılımı ve kontenjanları ve başvuru tarihi

AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Akademisinde verilecek hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için başvuru sürecine ilişkin duyuru ve branş bazında kontenjan dağılımları açıklandı. 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapılacak başvurular, 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Millî Eğitim Akademisinde uygulanacak hazırlık eğitimine alınmak üzere öğretmenlik alanları itibarıyla kontenjanlar belirlendi. Başvurular, duyuruda yer alan alanlar ve kontenjanlar çerçevesinde alınacak. Adayların başvuruları, "akademibasvuru.meb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak, adaylar sisteme e-Devlet kullanıcı bilgileriyle giriş yapacak.

BAŞVURULAR, 27 OCAK SAAT 16.00'YA KADAR YAPILACAK

Hazırlık eğitimi başvuruları 20 Ocak 2026 tarihinde başlayacak, 27 Ocak 2026 Salı günü saat 16.00'da sona erecek. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda yürütülecek olup süresi içinde tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurular, duyuruda yer alan öğretmenlik alanları ve kontenjanlarla sınırlı olacak. Adayların, başvuracakları alan için 2025 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekecek.

Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde onu kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği hâlinde adaylar, bilgisayar kurasıyla belirlenecek. Yedek aday listesine girmek müktesep hak teşkil etmeyecek.

EN FAZLA KONTENJAN AYRILAN 5 BRANŞ

Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için branş ve kontenjan dağılımı belirlendi. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk beş branş sırasıyla 2 bin 816 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 798'le özel eğitim öğretmenliği, 801'le İngilizce öğretmenliği, 762 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 653'le okul öncesi öğretmenliği oldu.