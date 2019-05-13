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MEB Bakanı Ziya Selçuk, Müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu'nun performansını anbean kaydetti!

HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’yi köy köy gezerek yerel müzik kaydeden ve bu müzikleri dünyaya duyurmaya çalışan müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu'nu makamında ağırladı. Bakan Selçuk, üç telli olarak adlandırdığı sazını çalan Emre Dayıoğlu'nu keyifle izlerken, telefonuyla da o anları saniye saniye kaydetti

Emre Dayıoğlu

"Sevdiğiniz işi yaparsanız, bir gün bile çalışmış sayılmazsınız” der Konfüçyüs. Müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu da o kişilerden bir tanesi... Kaş'ta yaşayan müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu, köy köy dolaşarak türküler kaydediyor. Derlediği bu türküleri de sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. 

BAKAN SELÇUK ANBEAN KAYITTAYDI!

Müziğe olan tutkusuyla bilinen Dayıoğlu'nu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, makamında ağırladı. Dayıoğlu'nu misafir eden Bakan Selçuk, üç telli olarak adlandırdığı sazını çalan Emre Dayıoğlu'nu keyifle izlerken, telefonuyla da o anları saniye saniye kaydetti.

Dayıoğlu, "Çocukların ve gençlerin müziğimize ilgisini artırmak için yapabileceklerimizi, köy köy gerçekleştirdiğim müzik kayıtlarını, daha birçok konuyu konuştuk. Nazik davetine, samimi misafirperverliğine teşekkür ederim" dedi. 

HEDEFİ KÖY KÖY GEZEREK KAYDETTİĞİ YEREL MÜZİKLERİ DÜNYAYA DUYURMAK

Annesi ve babası da kendisi gibi öğretmen olan Emre Dayıoğlu, henüz ilkokul yıllarındayken müziğe ilgi duymaya başladı. Saz çalmaya başladı, ortaokul sıralarındayken ise müziğe olan ilgisi Anadolu'nun yerel müzikleri ve çalgılarına yöneldi. 

Emre Dayıoğlu'nun hedefi Türkiye’yi adım adım, köy köy gezerek yerel müzikleri kaydetmek ve bu müzikleri de tüm dünyaya duyurmak. 

Bunun için de sosyal medyayı kullanan müzik öğretmeni Dayıoğlu, "Okuldan artan zamanlarımda, Anadolu'da köy köy gezerek halk müzikleri kaydeden sıradan bir müzik öğretmeniyim. Kayıtlarımı tüm dünya tanısın istiyorum. Sizden ricam bunu retweetlemeniz" mesajında bulunarak, kayıtlarının paylaşılmasını istiyor. 

Yaptığı paylaşımlarla halk müziğine olan ilginin arttığını vurgulayan Dayıoğlu, "Ne yalan söyleyeyim, köylerde yaşayan efsane sanatçılardan kaydettiğim eşsiz müzikleri sizlere duyuramıyorum diye kendimce üzülüyordum. Paylaşımlarınızla halk müziğimize tepeden tırnağa yoğun bir ilgi başladı" dedi.

"TÜRKİYE, RENGARENK BİR MÜZİK COĞRAFYASI BENİM İÇİN"

"Türkiye, rengarenk bir müzik coğrafyasıdır benim için" diyen Emre Dayıoğlu'nun arşivinden bazı kayıtlar... 

 

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