Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 5 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını son dakika açıklaması ile duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından kadro branş dağılımı belli olurken, gözler başvuru tarihi ve başvuru şartlarına çevrildi. Peki, "MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?" İşte MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru detayları...