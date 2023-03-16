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MEB'den 5 bin sözleşmeli personel alımı! MEB personel alımı başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımın ardından Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları gündemi meşgul etmeye başladı. Büro personeli, mühendis, avukat ve daha birçok alana personel alımı yapacak olan MEB, istihdamda önceliğin deprem bölgesine verileceğini açıkladı. İşte MEB 5 bin personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları...

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  • MEB'den 5 bin sözleşmeli personel alımı! MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 5 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını son dakika açıklaması ile duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından kadro branş dağılımı belli olurken, gözler başvuru tarihi ve başvuru şartlarına çevrildi. Peki, "MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?" İşte MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru detayları...
  • MEB'den 5 bin sözleşmeli personel alımı! MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

    MEB SÖZLEŞMELİ 5 BİN PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

     
  • MEB'den 5 bin sözleşmeli personel alımı! MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

    Yapılan açıklamada Merkez Taşra Teşkilatında 250 büro personeli ve 4 avukat alımı yapılacak.

    Taşra Teşkilatında ise 4.000 büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat istihdam edilecek.
  • MEB'den 5 bin sözleşmeli personel alımı! MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

    MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI 2023

    4 bin büro personeli,

    100 mühendis,

    125 diyetisyen,

    500 hemşire,

    21 avukat

    olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.
  • MEB'den 5 bin sözleşmeli personel alımı! MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

    MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Merkez teşkilatımız dışında 80 ilimiz için ihdas edilen 4 bin 746 kişilik sözleşmeli personel pozisyonlarında önceliği deprem felaketinden etkilenen illerimize vereceğiz. Ailemize katılacak yeni üyelerimize, millî eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

     
  • MEB'den 5 bin sözleşmeli personel alımı! MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

    Personel alımı başvuru şartları, belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
  • MEB'den 5 bin sözleşmeli personel alımı! MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

    BAŞVURU KILAVUZU İÇİN BEKLEYİŞ BAŞLADI!

    MEB Bakanı Özer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşullarının önümüzdeki günlerde ilan edileceği bilgisini paylaştı.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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