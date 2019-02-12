Ankara'da, anaokulunda hizmetli H.Z.'nin, 5 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Okul önünde toplanan veliler, açıklama yaparak duruma tepki gösterdi. Şüpheli H.Z.'nin tutuklandığı öğrenildi.

Mamak ilçesinde askeri lojmanların içinde bulunan anaokulunda 9 ay önce meydana gelen olayda, hizmetli H.Z.'nin, 5 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Olayı yeni öğrenen yaklaşık 50 veli, okul önünde toplanarak duruma tepki gösterdi. Okul müdürü A.V. ile görüşen veliler, daha sonra açıklama yaptı. Veliler adına konuşan Elif Karataş, şüpheli H.Z.'nin olayın ardından tutuklandığını söyleyerek şöyle dedi:



"Bu olayın üzeri örtülmüş, tüm site sakinlerinden gizlenmiş. Benim oğlum da bu okulda okuyordu. Biz bundan çok büyük rahatsızlık duyduk. Şu anda bu adamın delil yetersizliğinden dışarıya çıkma durumu söz konusu. Bu ayın 20'sinde mahkemesi var. Ailenin elinde deliller var; ama belki başka çocuklara da yapılmıştır diye ortaya çıkarmak istiyoruz. Mağdur aile sosyal medya üzerinden bunu yayınladı. Biz de buna destek olmak istedik. Yarın öbür gün bizim çocuklarımıza da aynı şey yapılabilir."

MEB İNCELEME BAŞLATTI

Basında da yer alan haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti.

MEB okul müdürü için inceleme ve soruşturma başlattı. Hizmetlinin tutuklu yargılaması devam ediyor.