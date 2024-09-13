MEB'den bir sorusu iptal edilen LGS kapsamındaki merkezi sınavla ilgili açıklama

MEB tarafından Ankara 3. İdare Mahkemesinin merkezi sınavdaki bir soruyu iptalinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Merkezi sınavın sorularına itirazların 2-7 Haziran'da yapılacağının Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav takviminde duyurulduğuna işaret edilen açıklamada, İdari Yargılama Usulü Kanunu gereği merkezi ve ortak sınavlara dava açma süresinin 10, ilk inceleme süresinin ise 7 gün olduğu hatırlatıldı.

Söz konusu davaların, "dosyanın tekemmülünden itibaren en geç 15 gün içinde karara bağlanacağının" kanunda yer aldığı aktarılan açıklamada, "Davaların yasal hüküm doğrultusunda neticelenmesi beklenen tarihten sonra, 22 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacağı kamuoyu ile paylaşılmıştır" bilgisine yer verildi.

REKLAM Açıklamada, 2 Haziran'da sınavların ülke genelinde sağlıklı biçimde gerçekleştirildiği ve sınav sürecine ilişkin işlemlerin belirlenmiş takvim doğrultusunda yürütüldüğü ifade edilerek, "2-7 Haziran 2024 arasında sınav sorularına ilişkin Bakanlığımıza ulaşan itirazlar titizlikle incelenmiş; akademisyen, öğretmen ve ölçme değerlendirme uzmanlarının raporları doğrultusunda itirazlara gerekli cevaplar verilerek iş ve işlemler yapılmıştır" denildi. Takip eden süreçte Türkçe dersi A kitapçığı 1. soru, fen bilimleri dersi A kitapçığı 13 ve 15. soru ile matematik dersi A kitapçığı 20. soruya ilişkin iptal istemiyle dava açıldığı bildirilen açıklamada, öğrencilerin belirlenen takvim kapsamında mağduriyet yaşamamaları adına yerleştirme sürecinin tamamlandığı ve 9 Eylül itibarıyla eğitim-öğretim yılının başladığı bildirildi.

Davalara ilişkin yargı sürecini yürüten ilgili mahkemelerin nihai kararlarının 11 Eylül'de MEB'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Yargı kararında, fen bilimleri dersi A kitapçığı 13. soru için mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda 'Bu soru basit makinelerle ilgili olup 8. Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programında bulunmaktadır. Kapsam geçerliliği açısından sorunun sorulması uygundur.' ifadesiyle sorunun öğretim programına uygun olduğu açık biçimde belirtilmiş ve sorunun bilimsel olarak hatalı olduğuna dair herhangi bir ifade veya açıklamaya yer verilmemiştir. Ancak bilirkişi kurulunun, 'Sonuç olarak sorunun evrensel fizik ilkelerine uygun olan doğru cevabının bulunabilmesi için seviye üstü kazanımlara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.' tespiti doğrultusunda mahkemece söz konusu soru için iptal kararı verilmiştir."

ÜST TERCİHLERİNE YERLEŞMEYE HAK KAZANANLARA YENİ KAYIT HAKKI TANINDI MEB'in açıklamasında şu bilgilere yer verildi: "Bu karar sonucunda sınav kılavuzunda yer alan 'Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.' hükmü gereğince fen bilimleri dersi A kitapçığı 13. sorusu değerlendirme dışı bırakılarak diğer sorular üzerinden yeniden değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm öğrencilerin yerleştikleri okullara yönelik hakları korunmuştur. Yeniden puan hesaplanması sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanınmıştır. Bu öğrenciler, kayıt hakkını kullanmak istememeleri durumunda mevcut okullarında kalabileceklerdir. İlgili öğrencilerimizin takip edecekleri süreç kendilerine SMS ve e-Okul üzerinden ayrıca bildirilecektir. Değerlendirme sonrası yeni bir okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu haklarını kullanmak istemeleri durumunda başvuruları, 14-20 Eylül 2024 arasında e-Okul üzerinden alınacak ve 21 Eylül 2024 itibarıyla kayıtları otomatik olarak yapılacaktır."